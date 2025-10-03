  • Delo d.o.o.
VOJAŠKI KONVOJ

Prekmurje v paniki zaradi vojaških konvojev! Bodo tarča Putinovih raket? (VIDEO)

Na želežniški progi opazili več vagonov z oklepnimi vozili.
FOTO: Fb Zaslonski Posnetek Tv As
FOTO: Fb Zaslonski Posnetek Tv As
S. N.
 3. 10. 2025 | 18:48
1:26
A+A-

Na železniški progi v Prekmurju so ta teden opazili tovorne vagone z več oklepnimi vozili na kolesnem podvozju 6x6. Vozila imajo značilen sprednji del in postavitev koles – dva sprednja para tesno skupaj ter bolj oddaljeno zadnje kolo – kar ustreza obliki italijanskih lahkih oklepnih transporterjev Puma 6x6, ki jih proizvaja podjetje Iveco–OTO Melara.

Del širših logističnih poti v okviru podpore Ukrajini

Italija je v preteklosti Ukrajini namenila vojaško pomoč, a podrobnosti o posameznih pošiljkah niso javno objavljene. Uradnih potrditev o namembnosti opaženega transporta ni, vendar so podobne premike italijanske vojaške tehnike skozi srednjo Evropo v zadnjih mesecih večkrat zaznali odprtokodni analitiki (OSINT). Možno je, da gre za del širših logističnih poti v okviru podpore Ukrajini.

image_alt
Besede nemškega kanclerja kot bomba: »Naj povem tole v stavku, ki je na prvi pogled šokanten ...«

»Prekmurje se vse bolj militarizira, saj na naših prometnih poteh srečujemo vse več vojaških konvojev namenjenih na vzhod. Tako tudi postajamo vse bolj verjetna vojaška tarča. Vprašanje je, ali se naši oblastniki tega rizika sploh zavedajo?« so ob tem zapisali na TV AS, kjer so objavili posnetek tovornih vagon z več oklepnimi vozili.

ZADNJE NOVICE
19:48
Novice  |  Slovenija
TERORIZEM SREDI EVROPE

Grims za vse okrivil levičarje! Potarnal, da že desetletje prej svaril pred terorističnim džihadom

Tako se je odzval na četrtkov napad pred sinagogo v Manchestru, v katerem sta bila ubita dva človeka.
3. 10. 2025 | 19:48
19:20
Novice  |  Svet
SEVERNA MAKEDONIJA

Obtožnica po peklenskem ognju, ki je terjal 62 življenj, potrjena! Sledi sojenje

Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu izbruhnil 16. marca.
3. 10. 2025 | 19:20
19:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLEDI OVADBA

Policiste skoraj kap, ko so videli, kaj je ukradel pri vhodu v nakupovalni center

Policija išče ukradeni kotel destilacijo alkohola in storilca, zoper katerega bodo vložili kazensko ovadbo.
3. 10. 2025 | 19:06
18:48
Novice  |  Slovenija
VOJAŠKI KONVOJ

Prekmurje v paniki zaradi vojaških konvojev! Bodo tarča Putinovih raket? (VIDEO)

Na želežniški progi opazili več vagonov z oklepnimi vozili.
3. 10. 2025 | 18:48
18:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VILA ORSUCCI

V vili Napoleonove sestre tudi zasebna kapela, na prodaj je za 8,6 milijona (FOTO)

Velika glavna dnevna soba ima 125 kvadratov.
3. 10. 2025 | 18:35
18:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
CEL KUP KRŠITEV

Na območju Studenic so ga ustavili, policisti niso mogli verjeti, kakšnega je vozil

Tovorno vozilo so zasegli, zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.
3. 10. 2025 | 18:08

