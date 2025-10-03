Prekmurje v paniki zaradi vojaških konvojev! Bodo tarča Putinovih raket? (VIDEO)

Na železniški progi v Prekmurju so ta teden opazili tovorne vagone z več oklepnimi vozili na kolesnem podvozju 6x6. Vozila imajo značilen sprednji del in postavitev koles – dva sprednja para tesno skupaj ter bolj oddaljeno zadnje kolo – kar ustreza obliki italijanskih lahkih oklepnih transporterjev Puma 6x6, ki jih proizvaja podjetje Iveco–OTO Melara.

Del širših logističnih poti v okviru podpore Ukrajini

Italija je v preteklosti Ukrajini namenila vojaško pomoč, a podrobnosti o posameznih pošiljkah niso javno objavljene. Uradnih potrditev o namembnosti opaženega transporta ni, vendar so podobne premike italijanske vojaške tehnike skozi srednjo Evropo v zadnjih mesecih večkrat zaznali odprtokodni analitiki (OSINT). Možno je, da gre za del širših logističnih poti v okviru podpore Ukrajini.

»Prekmurje se vse bolj militarizira, saj na naših prometnih poteh srečujemo vse več vojaških konvojev namenjenih na vzhod. Tako tudi postajamo vse bolj verjetna vojaška tarča. Vprašanje je, ali se naši oblastniki tega rizika sploh zavedajo?« so ob tem zapisali na TV AS, kjer so objavili posnetek tovornih vagon z več oklepnimi vozili.