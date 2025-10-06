  • Delo d.o.o.
NOVI PROBLEMI

Premier Golob je varnostnikom 'nabil' nadure in jim uredil nadrealne plače

Izredni inšpekcijski nadzor v Službi za varovanje predsednika vlade je odkril več kršitev delovnopravne zakonodaje.
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
S. U.
 6. 10. 2025 | 07:22
 6. 10. 2025 | 07:22
3:47
Slovenski premier Robert Golob se sooča še z enim v nizu škandalov, ki se vrstijo kot po tekočem traku. Tokrat je inšpektorat za delo v njegovem uradu odkril kršitve Zakona o delovnih razmerjih, zaradi česar je bila generalna sekretarka vlade kaznovana z denarno kaznijo, gre pa za prekrške, povezane z varnostno službo premierja.

image_alt
Janša poziva Goloba k odstopu: Najbrž bi prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni

Kot je v podrobni preiskavi razkrila slovenska javna televizija, je Inšpektorat RS za delo izvedel izredni inšpekcijski nadzor dela varnostnikov premierja Roberta Goloba. V obdobju med julijem in oktobrom lani so ugotovili več nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in uporabi delovnega časa, zaradi česar je bila s štirimi denarnimi kaznimi po 150 evrov in opozorilom kaznovana generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Heibl, po čemer je bil inšpekcijski postopek zaključen.

Ugotovljeno je bilo, da so v času nadzora Golobovi varnostniki delali več kot dovoljenih 56 ur na teden in pogosto brez obveznega enajsturnega počitka. Pogosto so opravljali nadurno delo, tako na podlagi nalogov kot tudi brez njih, najpogosteje štiri do šest ur dnevno, v nekaterih primerih celo več. Inšpektorat sicer ni želel razkriti, kdo je bil natančno kaznovan, prav tako Generalni sekretariat vlade (GSV) na novinarska vprašanja ni odgovoril.

Plače varnostnikov ostajajo tajnost, čeprav gre za milijonske zneske javnega denarja

Po navedbah RTV Slovenija je varnostna služba premierja Goloba ločena od policije, kar se je zgodilo po prvem javnem sporu premierja z nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, ki je bila kmalu zatem razrešena, funkcijo ministra pa je začasno prevzel kar Golob sam. Še bolj nenavadno je, da ni znano, koliko uradno zaslužijo Golobovi varnostniki, saj tajništvo vlade njihovih plač noče razkriti, pri čemer se sklicuje na to, da večina varnostnikov zaseda delovna mesta, izvzeta iz kolektivne pogodbe za državno upravo, in da se njihove plače določajo po posebnem, nejavnem zakonu.

FOTO: Thomas Traasdahl Via Reuters
FOTO: Thomas Traasdahl Via Reuters

Podatki, pridobljeni od GSV na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, pa kažejo, da se je skupni znesek plač Golobovih varnostnikov močno povečal, zlasti v zadnjem letu. Vlada je razkrila podatke o skupnih zneskih plač, dodatkov in materialnih stroškov, iz katerih je razvidno, da so leta 2023 za osnovne plače varnostnikov mesečno namenili povprečno 40.045 evrov, leto prej 43.286 evrov, letos pa že 66.461 evrov mesečno, kar pomeni povečanje za skoraj 54 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. Od kod takšno povečanje plač Golobovih varnostnikov ni jasno, saj se po dostopnih podatkih število varnostnikov ni spremenilo – po sistematizaciji delovnih mest jih je skupaj 16.

Drug vir RTV Slovenija pa razkriva, da je vlada v treh letih od ustanovitve Golobove varnostne službe porabila kar 1.629.375,23 evra za plače varnostnikov, ti pa so prejeli še več kot milijon evrov različnih dodatkov. Natančneje, varnostnikom je bilo izplačanih 1.132.416,50 evra dodatkov za dežurstvo, nočno delo, delo ob nedeljah in praznikih, stalno pripravljenost, neredni delovni čas, nadure in dodatke za položaj, poleg tega pa še skoraj 370 tisoč evrov za delovno uspešnost. Dodatnih 200 tisoč evrov je šlo za regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, skoraj 40 tisoč evrov za dnevnice za službena potovanja v tujino, in nekaj manj kot 60 tisoč evrov za dnevnice v Sloveniji.

