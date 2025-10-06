Slovenski premier Robert Golob se sooča še z enim v nizu škandalov, ki se vrstijo kot po tekočem traku. Tokrat je inšpektorat za delo v njegovem uradu odkril kršitve Zakona o delovnih razmerjih, zaradi česar je bila generalna sekretarka vlade kaznovana z denarno kaznijo, gre pa za prekrške, povezane z varnostno službo premierja.

Kot je v podrobni preiskavi razkrila slovenska javna televizija, je Inšpektorat RS za delo izvedel izredni inšpekcijski nadzor dela varnostnikov premierja Roberta Goloba. V obdobju med julijem in oktobrom lani so ugotovili več nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in uporabi delovnega časa, zaradi česar je bila s štirimi denarnimi kaznimi po 150 evrov in opozorilom kaznovana generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Heibl, po čemer je bil inšpekcijski postopek zaključen.

Ugotovljeno je bilo, da so v času nadzora Golobovi varnostniki delali več kot dovoljenih 56 ur na teden in pogosto brez obveznega enajsturnega počitka. Pogosto so opravljali nadurno delo, tako na podlagi nalogov kot tudi brez njih, najpogosteje štiri do šest ur dnevno, v nekaterih primerih celo več. Inšpektorat sicer ni želel razkriti, kdo je bil natančno kaznovan, prav tako Generalni sekretariat vlade (GSV) na novinarska vprašanja ni odgovoril.

Plače varnostnikov ostajajo tajnost, čeprav gre za milijonske zneske javnega denarja

Po navedbah RTV Slovenija je varnostna služba premierja Goloba ločena od policije, kar se je zgodilo po prvem javnem sporu premierja z nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, ki je bila kmalu zatem razrešena, funkcijo ministra pa je začasno prevzel kar Golob sam. Še bolj nenavadno je, da ni znano, koliko uradno zaslužijo Golobovi varnostniki, saj tajništvo vlade njihovih plač noče razkriti, pri čemer se sklicuje na to, da večina varnostnikov zaseda delovna mesta, izvzeta iz kolektivne pogodbe za državno upravo, in da se njihove plače določajo po posebnem, nejavnem zakonu.

FOTO: Thomas Traasdahl Via Reuters

Podatki, pridobljeni od GSV na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, pa kažejo, da se je skupni znesek plač Golobovih varnostnikov močno povečal, zlasti v zadnjem letu. Vlada je razkrila podatke o skupnih zneskih plač, dodatkov in materialnih stroškov, iz katerih je razvidno, da so leta 2023 za osnovne plače varnostnikov mesečno namenili povprečno 40.045 evrov, leto prej 43.286 evrov, letos pa že 66.461 evrov mesečno, kar pomeni povečanje za skoraj 54 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. Od kod takšno povečanje plač Golobovih varnostnikov ni jasno, saj se po dostopnih podatkih število varnostnikov ni spremenilo – po sistematizaciji delovnih mest jih je skupaj 16.