Premier Golob o božičnici: »Dobil sem ogromno pisem, vsa so pisma zahvale«

Na današnji seji Državnega zbora (DZ), ko so prišla na vrsto poslanska vprašanja predsedniku vlade se je spet kresalo okrog obvezne božičnice, ki jo seveda še vedno zagovarja koalicija, medtem ko je opozicija, natančneje stranka NSi, še vedno na strani razbremenitve obdavčitve plač.

Mi pa vemo, da so prav zaposleni tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in dobiček za podjetja

Tako je predsednik omenjene stranke Jernej Vrtovec, predsednika vlade Roberta Goloba med drugim zbodel glede novele zakona o dohodnini, natančneje obdavčitve dela samozaposlenih, še posebej t. i. normirancev, ki si bodo zdaj prav tako morali izplačati božičnico, kar bo za mnoge težko finančno breme.

»Tri leta ste jih tolkli, jih skoraj ukinili, vaš finančni minister jih je označil za anomalijo, zdaj naj si pa še izplačajo božičnico,« je dejal Vrtovec, ki je zagovarjal stališče svoje stranke, da bi bilo treba tudi ali pa predvsem samozaposlenim razbremeniti plače. »Ne omejevati, koliko lahko zaslužijo, da se jim sploh še splača delati. Ti ljudje ne zmorejo več davčnega primeža,« je dejal Vrtovec.

Normiranci nimajo iste socialne varnosti, ki jo zaposlenim zagotavljajo delodajalci.

In s svojimi prepričanji, pomisleki in vprašanji, kot kaže, precej ujezil predsednika vlade. »Sam se zelo dobro zavedam, kakšna razlika je biti zaposlen v podjetju, kjer morajo drugi prevzeti del skrbi, da bom imel plačo, in kako je, ko si samozaposlen. Sem bil tudi sam samozaposlen. Negotovost je vedno prisotna. To sem si lahko privoščil, ko sem bil mlajši. Ko je bilo tveganje, da bom zbolel, da bom poškodovan, manjše,« je bil oster Golob, ki je ob tem pojasnil, da so ukrepe, ki so jih medtem, kot je znano, že umaknili, sprejeli zgolj in samo z željo, da bi bilo samozaposlenim, še posebej normirancem boljše, da bi imeli enako socialno varnost kot drugi zaposleni.

»Normiranci, dobro veste, da se ponovno dvigujejo meje zaslužkov, ki jih lahko letno zaslužijo, imajo bistveno nižjo obdavčitev. Zakaj je tako nizka? Ker nimajo iste socialne varnosti, ki jo zaposlenim zagotavljajo delodajalci. Zato je bil naš namen, da normirance zbližamo z drugimi delodajalci, tudi zato, da pospešimo prehod na redno zaposlitev samozaposlenih,« je še dodal premier.

Letos bo božičnica znašala 639 evrov, na račune zaposlenih pa mora biti nakazana najpozneje do 18. decembra.

O obvezni božičnici pa: »Jaz razumem, da božičnice nihče na desni ne dojema na pravi način. Vsi jo smatrajo kot obremenitev gospodarstva. Kot bi bilo gospodarstvo robotizirano, kot da ne potrebuje motivirane delovne sile. Mi pa vemo, da so prav zaposleni tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in dobiček za podjetja.«

Predsednik vlade je ob tem še razkril, da je od prve omembe obvezne božičnice prejel že ogromno pisem hvaležnih državljank in državljanov, predvsem tistih z najnižjimi prihodki. »Kako se nihče ne zaveda, koliko bo ta božičnica pomenila tistim, ki so na minimalni plači? Jaz vem, dobil sem ogromno pisem, vsa so pisma zahvale, pisma zahvale tistih, ki jim ogromno pomeni, da bodo dobili ta denar v času praznikov, da bodo lahko razveselili svoje družine,« je skoraj ganjeno zaključil premier.