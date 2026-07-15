Premier Janša ne počiva: po obisku Pariza takoj sedel na vlak in spet odpotoval (FOTO)

Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu državnosti Ukrajine prispel v Kijev, kjer se bo danes udeležil osrednje slovesnosti na Trgu sv. Mihaela, nato pa še vrha držav jugovzhodne Evrope. Obisk je vlada potrdila z objavo na družbenih omrežjih, na kateri je zapisala, da bo premier sodeloval na slovesnosti ob ukrajinskem državnem prazniku.

V ukrajinski prestolnici bo danes potekalo peto srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljnji podpori Ukrajini. Po napovedih Urada vlade za komuniciranje se bo Janša poleg udeležbe na državni slovesnosti srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu. Na vrhu bo sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Janša je prispel v Kijev. FOTO: Facebook

Odmeven obisk

Marca 2022 je Janša skupaj s takratnim poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim in češkim premierjem Petrom Fialo obiskal Kijev le nekaj tednov po začetku ruske invazije. Šlo je za enega prvih obiskov tujih voditeljev v ukrajinski prestolnici po začetku vojne, ki je zaradi varnostnih razmer odmeval po vsem svetu. Takratni obisk je sprožil tudi burne odzive. Poleg pohval zaradi izražene podpore Ukrajini so se pojavile kritike glede objav. Nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec je opozoril, da bi lahko sprotno objavljanje fotografij in zapisov z mobilnega telefona razkrilo lokacijo vlaka ter potencialno ogrozilo varnost delegacije. Janša se je takrat v Kijevu srečal z Zelenskim, ki je obisk označil za pomemben znak evropske podpore Ukrajini v najtežjih trenutkih.

Poljski premier Mateusz Morawiecki, češki premier Petr Fiala in slovenski premier Janez Janša na vlaku na poti v Kijev FOTO: Twitter Vlada Republike Slovebij

Premier je tudi v zadnjih tednih večkrat poudaril, da Slovenija ostaja zavezana podpori Ukrajini. Po vrhu zveze Nato je napovedal dodatno vojaško pomoč, po srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu pa ocenil, da bi lahko bila vojna že končana, če bi mednarodna pomoč prišla hitreje in v večjem obsegu. Današnji obisk v Kijevu tako predstavlja nadaljevanje slovenske politične podpore Ukrajini tudi več kot štiri leta po začetku ruske invazije.