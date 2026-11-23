V Sloveniji je danes državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja slovesnost bo zvečer potekala v Šentilju v Slovenskih goricah, kjer bo zbrane nagovorila predsednica Nataša Pirc Musar.

Predsednica bo še pred slovesnostjo pred Maistrov spomenik v Mariboru skupaj z županom Sašo Arsenovičem in predstavniki 72. brigade Slovenske vojske položila spominski venec. Slovesnost pa bo zgodaj popoldne potekala tudi v Vojašnici generala Maistra, kjer bo ob dnevu 72. brigade Slovenske vojske in dnevu Rudolfa Maistra slavnostni govornik minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v poslanici ob prazniku poudaril, da za slovenskimi mejami stojijo pogum, odločnost in dejanja ljudi, ki so v prelomnih trenutkih prevzeli odgovornost za prihodnost svojega naroda, eden takšnih pa je bil general Maister.

Premier Janša: brez Maistra ne bi bilo Slovenije, kot jo poznamo danes

Rudolf Maister je deloval iz prepričanja, da ima slovenski narod pravico do svojega jezika, prostora in prihodnosti, je ob prazniku, ki mu je posvečen in ga zaznamujemo danes, zapisal premier Janez Janša. Prav od ljudi, kot je bil Maister, pa je odvisna usoda slovenskega naroda, saj naš jezik, kultura in običaji niso nekaj samoumevnega.

Poudaril je, da brez Maistra ne bi bilo Slovenije, kot jo poznamo danes. Maistrovih dejanj ne gre podcenjevati, saj je z osvobajanjem Štajerske in Maribora na svoja ramena naložil težko breme zgodovine in tvegal obtožbo veleizdaje, je premier zapisal v poslanici. Brez njega »najbrž tudi ne bi bilo dovolj izoblikovane narodne zavesti, ki je nato tudi skozi leta socialističnega totalitarizma kljub vsem poskusom uničenja gorela dovolj intenzivno, da je na koncu dočakala okvir samostojne države,« je zapisal.

Maistrova dejanja pa so posebej pomembna v časih, ko je izkazovanje ljubezni do lastne dežele nekaj sumljivega, skrb za slovenski jezik in spoštovanje lastne preteklosti pa nekaj, kar nas ločuje, namesto povezuje, je poudaril Janša. »Domoljubje pa ne pomeni, da drugih narodov ne cenimo, ali da jih celo zaničujemo kot manjvredne. Pomeni le, da znamo ceniti svojega. Povedano drugače, najprej moramo ceniti sami sebe, da bi lahko cenili in spoštovali druge,« je zapisal.

Maister je razumel odločilnost trenutka razpada Avstro-Ogrske in se zavedal, da lahko Slovenci meje narodnostnega ozemlja branimo le sami. »Usoda naroda ni nekaj, kar bi lahko prepustili naključju. Odvisna je od ljudi, ki so dovolj modri, da spoznajo klic zgodovine in dovolj pogumni, da ukrepajo,« je poudaril. Četudi imamo lastno državo, pa se ključna dejstva od Maistrovega časa niso spremenila. »Naš posebni jezik, naša kultura, naši običaji niso nekaj samoumevnega,« je zapisal in dodal, da naj bo »Maistrov dan več kot le spomin na odločilne čase, ko se je krojila usoda našega naroda«.

Praznik naj služi kot priložnost za razmislek o tem, kaj smo Slovenci zares pripravljeni storiti za svojo domovino, je zapisal. »Ali znamo ohraniti in negovati svoj jezik in kulturo? Znamo naslednjim generacijam privzgojiti spoštovanje do naše zgodovine in do žrtev, ki so jih zanjo dali naši predniki? In predvsem - ali znamo, brez opravičevanja, ponosno reči, da smo Slovenci in da imamo Slovenijo radi?« je sklenil.

Poslanico ob prazniku je poslala tudi kohezijska ministrica Monika Kirbiš Rojs, ki je poudarila odločen značaj Maribora in Štajerske. »Potrebujemo državo, ki zna prisluhniti potrebam vsake regije in v kateri razvoj ni odvisen od oddaljenosti od prestolnice,« je zapisala.

Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.

Že v četrtek je minister Hajdinjak položil venec na Maistrov spomenik pred ministrstvom. Kot so sporočili z ministrstva, so se na ta način poklonili spominu na generala in njegovi zgodovinski vlogi pri uveljavitvi slovenske severne meje. »Njegovo delovanje ostaja pomemben del slovenske zgodovine in spomina na prizadevanja za uveljavitev slovenske državnosti,« so poudarili. V petek so kulturni dogodek, na katerem so ob Maistrovem spomeniku položili cvetje, pripravili tudi v njegovem rojstnem mestu Kamniku.