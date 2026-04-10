Premier Robert Golob kritičen: »Igrice za četrto Janševo vlado so razkrite«

Premier, ki opravlja tekoče posle, in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob se je na Instagramu odzval na današnje dogajanje v DZ, kjer je bil Zoran Stevanović z glasovi desnice izvoljen za predsednika DZ. Kot je zapisal, danes ni slab dan le za politiko, ampak tudi za zaupanje. Igrice za oblikovanje četrte Janševe vlade pa so jasno razkrite, meni. Po besedah Goloba je danes slab dan »za zaupanje ljudi v besedo, v integriteto in v temeljno poštenost tistih, ki so izvoljeni, da jih zastopajo«. »S podporo Janeza Janše, Žana Mahniča in ostalih poslancev SDS je bil na vrh DZ postavljen človek, ki že pet let ponavlja, da z Janšo ne bo nikakor in nikoli politično sodeloval,« je navedel Golob.

Kot je spomnil, je glede tega celo notarsko overil izjavo, na katero je zgolj nekaj ur po nastopu poslanskega mandata pozabil. »Še bolj zanimivo je to, da so prav tisti, ki so danes pred DZ opozarjali na korupcijo, poskrbeli za eklatanten primer politične korupcije in trgovanja z glasovi v zameno za drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi. Poguma, da bi to priznali, še vedno nimajo,« je zapisal Golob. A po njegovih besedah so njihove igrice sedaj jasno razkrite: »Narediti želijo vse za oblikovanje četrte Janševe vlade.«

Prvak stranke Resni.ca Stevanović je danes postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića pa so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. V strankah levega pola so mu podporo odrekli. Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno nakaže obrise prihodnje koalicije. Analitiki so prepričani, da kaže na obrise desne vlade.