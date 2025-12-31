  • Delo d.o.o.
OBISK URGENCE

Premier za silvestrovo na urgenci?! »Kljub vsem težavam iz preteklosti ...«

Ob obisku je izrazil hvaležnost vsem zaposlenim v zdravstvu.
FOTO: Zajem Zaslona Instagram

N. P.
 31. 12. 2025 | 21:42
2:31
Premier Robert Golob je danes obiskal pediatrično kliniko, paliativni oddelek na Onkološkem inštitutu Ljubljana in urgenco v UKC Ljubljana. Ob obisku je izrazil hvaležnost vsem zaposlenim v zdravstvu, saj je, kot je povedal, kljub težavam iz preteklosti slovenski zdravstveni sistem še vedno podpiran s predanim osebjem. »Namen teh obiskov je bil izraziti hvaležnost vsem, ki nesebično skrbijo za pacienti, tudi na silvestrovo, da lahko mi brezskrbno praznujemo,« je dejal Golob.

Pojasnil je, da si je izbral te tri oddelke, da bi si ogledal celotno verigo zdravstvene oskrbe – od najmlajših pacientov do tistih, ki potrebujejo nujno pomoč in tistih, ki se poslavljajo od življenja. Golob je izpostavil, da je javni zdravstveni sistem ključen za delovanje družbe in da je vlada že v zadnjih treh letih posvetila veliko pozornosti zdravstvu, s številnimi investicijami in ukrepi. Generalni direktor UKC Ljubljana, Marko Jug, je ob tem poudaril, da je obisk premierja za njih zelo pomemben, saj so v tem letu naredili velike korake, tako v strokovnih dosežkih kot na področju infrastrukture. »Veseli smo, da čutimo vašo podporo,« je dejal Jug in izpostavil, da v UKC Ljubljana vsak dan dežura 75 zdravnikov, dodatno pa je 55 zdravnikov v pripravljenosti.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so še posebej veseli, da je premier obiskal akutni paliativni oddelek, ki deluje od leta 2007, a se še naprej razvija. Direktorica inštituta, Zlata Štiblar Kisić, je izrazila željo po širjenju tovrstnih oddelkov po vseh bolnišnicah in se zahvalila vladi za prepoznavanje njihovih potrebščin ter podporo pri izgradnji novih kapacitet. Premier Golob se je tudi odzval na vprašanje glede odločbe ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti. Pojasnil je, da bo vlada verjetno nadaljevala brez omenjenega člena, saj trenutna zakonodaja že omogoča uresničitev ciljev, ki vključujejo preprečitev škodljivih dvojnih praks v javnem zdravstvu.

Na silvestrovo pa je premier obiskal še Gasilsko brigado Ljubljana, kjer je izrazil hvaležnost za njihovo predano delo. »Na slovenski sistem zaščite in reševanja smo ponosni, saj je eden najboljših v Evropi. Hvaležni smo jim za vse, kar počnejo za našo varnost,« je zaključil Golob.

Robert Golob zdravstvo UKC Ljubljana javno zdravstvo bolnišnice onkološki inštitut zdravstveni sistem Gasilska brigada Ljubljana gasilci
