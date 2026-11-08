Premierju Janši se kandidat za župana Mesec prav nič ne smili: »Nad našo hišo so dron poslali vsaj 10x«

»Drži. Nad našo hišo so dron poslali vsaj 10x.« Tako je predsednik vlade Janez Janša pritrdil poslanki Resni.ce Katji Kokot, ki jo je razburil odziv predsednice republike Nataše Pirc Musar na snemanje stanovanja Luke Mesca z dronom. Kokotova ji očita, da se za zasebnost vseh ne zavzame enako, Janša pa je ob tem spomnil na dogajanje nad svojim domom. V objavi na omrežju X je omenil še kamere POP TV in RTV Slovenija, nato pa dodal: »Prvorazredni se oglasijo zgolj takrat, ko se (domnevno) to zgodi #prvorazredni.«

»Pa se niste oglasila?!?«

Kokotova se je ob predsedničini obsodbi spomnila na novinarja Reporterja, ki je po njenih besedah fotografiral njen dom in ljudi v njegovi okolici. Fotografije so bile, kot je zapisala, objavljene na naslovnici revije in po spletu. »Ko pa je novinar Reporterja posegel v mojo zasebnost, slikal moj dom in ljudi v njegovi okolici, slike objavil na naslovnici revije in po celem spletu ... pa se niste oglasila?!?« je vprašala Pirc Musarjevo.

Očita ji tudi, da je nato obsodila njo, ker se je na novinarjevo ravnanje odzvala z žaljivimi besedami. Sama to razume kot položaj, v katerem se je morala braniti pred posegom v zasebnost, od predsednice pa podpore ni dobila. »Kakšna svetohlinskost! Kakšna dvojna merila!« je zapisala in dodala, da od ljudi na javnih funkcijah pričakuje enaka merila za vse.

Pirc Musarjeva: politični boj ni opravičilo

Pirc Musarjeva je v svojem prvotnem zapisu poudarila prav to, da politična pripadnost pri varovanju zasebnosti ne sme igrati vloge. Snemanje Mesčevega stanovanja je označila za zavržno dejanje, takšne metode pa za nedopustne ne glede na to, kdo je njihova tarča in ali se dogajajo med volilno kampanjo ali zunaj nje. »Politični boj ne sme in ne more biti opravičilo za takšna dejanja,« je zapisala. Policijo je pozvala, naj storilce čim prej odkrije, še pred koncem kampanje za lokalne volitve, in javnosti predstavi ugotovitve.

Kot smo že poročali, je Mesec v petek povedal, da so sosedje ob oknu njegovega stanovanja dva večera zapored opazili dron. V četrtek ga je posnel tudi sam in poklical policijo. Policista sta bila zaradi klica sosedov že pod blokom, vendar upravljavca drona nista našla. Mesec je podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.

Nato je posnetek, ki naj bi nastal z dronom, na omrežju X objavil Bojan Požar. Pojasnil je, da ga je dobil po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih posnetkov Mesca, objavljenega pa je ocenil kot zrežiranega. Mesec je zaradi objave podal še predlog za kazenski pregon Požarja.