Slovenski evroposlanec Branko Grims se je pridružil politični skupini

Domoljubi za Evropo in bo zasedel enega od podpredsedniških položajev v skupini.

Kdo so Domoljubi za Evropo? Domoljubi za Evropo (Patriots for Europe) so desno usmerjena, nacionalno-konservativna politična skupina v Evropskem parlamentu, ustanovljena julija 2024 na pobudo madžarskega premierja Viktorja Orbána. Združujejo več evropskih desnih in skrajno desnih strank, med drugim francoski Nacionalni zbor Marine Le Pen, madžarski Fidesz Viktorja Orbána, avstrijsko FPÖ, italijansko Ligo Mattea Salvinija in češko gibanje ANO Andreja Babiša. Zavzemajo se za večjo suverenost držav članic EU, strožjo migracijsko politiko in omejevanje pristojnosti Bruslja. Skupino vodi francoski politik Jordan Bardella.

»Skupaj bomo okrepili glas Evropejcev, ki zahtevajo spremembo smeri: varne meje, cvetoča gospodarstva in spoštovanje naših narodov. Naša skupina je odločena to zahtevo spremeniti v politično delovanje,« so poudarili.

Poleti so ga izključili iz Evropske ljudske stranke

Evropskega poslanca SDS Branka Grimsa so, kot smo poročali, julija izključili iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu. Za njegovo izključitev je glasovalo 131 poslancev, sedem jih je bilo proti, sedem pa se jih je vzdržalo. V EPP so mu med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko, nespoštovanje stališč politične skupine in delovanje v nasprotju z njenimi vrednotami.

Grims je takrat očitke zavrnil in sporočil, da ne namerava odstopiti s položaja evropskega poslanca. Njegovi poslanski kolegi iz SDS so izključitvi nasprotovali in odločitev obžalovali.