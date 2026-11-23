Evropska komisija je odobrila milijardo evrov vredno shemo državne pomoči za izvajanje programa zapiranja Premogovnika Velenje. Slovenija je shemo priglasila marca, potem ko je DZ sprejel zakon o postopnem zapiranju premogovnika, ki določa potrebne aktivnosti za opustitev rudarjenja v Velenju.

Slovenija je priglasila shemo za kritje izrednih stroškov zapiranja edinega še delujočega slovenskega premogovnika. Premog naj bi postopno prenehali pridobivati do konca leta 2033, vsi postopki pa naj bi bili zaključeni do junija 2045. Predvideni stroški postopnega zapiranja so glede na februarja sprejeti zakon o zapiranju ocenjeni na 1,13 milijarde evrov, priglašena shema je vredna milijardo evrov. Upravičenci do sredstev bodo družba Premogovnik Velenje ter njena hčerinska podjetja HTZ Velenje, Sipoteh in PLP, so pojasnili v Bruslju.

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Odobrena državna pomoč bo namenjena za pokrivanje socialnih stroškov za osebe, ki bodo zaradi zapiranja izgubile delo, za dela, potrebna za varno zaprtje premogovnika, ter za remediacijo zemljišč in sanacijo okoljske škode zaradi desetletij kopanja premoga. Komisija je presodila, da so predvideni ukrepi skladni z zakonodajo EU o državnih pomočeh in ne presegajo potrebnih sredstev za nadzorovano opustitev premogovniške dejavnosti.

Zaprtje velenjskega premogovnika je skupaj z opustitvijo energetske rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj osnova izstopa Šaleške doline iz premoga. Za razvojno prestrukturiranje savinjsko-šaleške premogovne regije je bil sprejet poseben zakon, že pred tem pa so stekli projekti in naložbe za prehod v nove gospodarske dejavnosti, ki so večinoma financirani iz sklada za pravični prehod. Vse skupaj je za regijo na voljo nekaj več kot 194 milijonov evrov, do zdaj jih je bilo glede na podatke Razvojne agencije SAŠA izplačanih skoraj 23 milijonov evrov.