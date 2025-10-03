Prenovljena kraljica viž napolnila zeleno dolino (FOTO)

Da je Logarska dolina ena naših najlepših gorskih dolin, ki se gotovo lahko kosa tudi z naravnimi lepotami po Evropi in širše, dokazujejo že več kot 150 let vzpostavljena skrb in začetki gorskega turizma v tem zelenem raju pod mogočnim vencem dvatisočakov, Ojstrice, Planjave, Brane, Grintavca, Kočne, Skute, Rink, Turske in Mrzle gore z vhodnim portalom Okrešljem. Ne preseneča, da je o lepotah doline pod gorami zapisanih, odpetih in zaigranih toliko izjemnih pesmi ter izrečenih in zapisanih veliko povesti. Opevajo lepote planin in doline, ki so krona slovenskega gorskega sveta.

Ne preseneča, da je o lepotah Logarske doline zapisanih, odpetih in zaigranih toliko izjemnih pesmi.

Mogočni zbor, velikanski oder

Med to edinstveno poezijo in glasbo spada 30-letna glasbena pripoved, ki so jo ubesedili in uglasbili domači fantje iz bližnje Solčave, takrat znamenita mlada in smela skupina Happy band. In čarobna pesem Dolina Logarska, ki so jo prepevale številne skupine, da se je obdržala v tej prekrasni, sanjski zeleni dolini, v srcih mladih domačinov, ki so ostali zvesti domu, kulturi in ohranitvi ustnega, kulturnega in naravnega izročila. Da bo tako tudi v prihodnje, je poskrbel Franci Podbrežnik - Solčavski, poet in glasbenik.

Dolina Logarska, zelena.

Glasba jih je vodila visoko in vse višje pod Alpe.

Oder so zavzeli tudi Rečiški pobi.

Tako je prenovljena kraljica viž, Dolina Logarska, ob koncertu Sanjska hči gora pred dnevi napolnila zeleno dolino in srca več kot tisoč ljubiteljev pristne domače pesmi, melodij in slovenskih gorskih lepot. Pesem z besedilom Marka Slapnika in glasbo Slapnika ter Francija Podbrežnika (ob jubilejni prenovi Petra Tovornika) letos praznuje 30. obletnico prvih milozvočnih tonov in besedila v kasneje različnih izvedbah. Ob neprijazni vremenski napovedi je prireditev na prostem vse do zadnjega visela v zraku, a so se pogumni skupaj z organizatorji Zavod Rinka in Občina Solčava odločili, da vreme bo. Ponoči je deževalo, iz meglic in oblakov pa se je ustvaril čudovit dan. Mogočni zbor z 80 nastopajočimi je zadonel s pokritega velikanskega odra na pročelju Hotela Plesnik, ki je v več vlogah reševal dogodek, županja Katarina Prelesnik pa se je zbranim poklonila s čestitkami ob obletnici pesmi in besedami zahvale vsem, ki so kot gostje, poslušalci in izvajalci dali ta srebrni zven, to zaključno besedo izjemni turistični beri. »Ker s tem, kar nam daje glasba in vsi vi plemeniti ljudje, lažje pozabljamo, da nas je podivjana vodna ujma do vratu utapljala pred le dvema letoma. Hvala vsem,« je s pogledom v nebo srečna pomahala glasbi, pesmi v pozdrav. In ljudem.

To, kar se dogaja, je poveličevanje slovenske glasbe.

Gorenjec, ki je povsod doma

Koncertni oder je nato obkrožen z glasbeniki Godbe Zgornje Savinjske doline, z dirigentom Tomažem Podlesnikom, dajal prednost skupini Happy band, ki se je zlila z množico srečnih ljudi v zelenem amfiteatru. Aktualno zasedbo sestavljajo izjemni glasbeniki, to so Matjaž Skaza, bobni, Matjaž, klavir, Mitja Korber, kitara, Sebastjan Podlesnik, bas. Ob njihovem levem boku je nastopal Godalni kvartet Allegria (Jerneja Srebernjak, Barbara Bizjak Komadina, Katja Žekar, Domen Hrastnik) ter nasproti BrassZaVas (Miklavž Pintar, Anže Zaveršnik, Bojan Zeme, Gašper Zamernik). Glasbeni potencial sta začinili spremljevalni vokalistki Ana Golavšek in Katja Florjančič, pevki, ki ju je vesela vsaka zasedba, dopolnila pa Naja Podbrežnik, milozvočno dekle solčavskih korenin. Ko je bilo skoraj že vse kot iz pravljice, so sprednji del odra pozelenili Rečiški pobi, pogumni in nadvse prilagodljivi fantje, ki so naslovnemu videospotu dodali stas in ubrani glas. Ubrano in ob aplavzih je stekel koncert, na katerem sta z mikrofonom blestela Franci Podbrežnik in hči Naja. V vsej lepoti! Ko se je odprl zastor oblakov nad 2350 metrov visoko Ojstrico, so Pobi na odru peli Ojstrica, ti naše kraljestvo, v soncu žariš!

Nova zvezda slovenske glasbene krajine Naja Podbrežnik

Ljudje, poglejte, kakšen dan, je pel Andrej Šifrer.

Mogočno glasbo so prispevali člani Godbe Zgornje Savinjske doline.

Franci Podbrežnik - Solčavski z Rečiškimi pobi

Županja Katarina Prelesnik je žarela od ponosa.

Ob pastirju Nejcu Marko Slapnik, avtor in soavtor naslovne pesmi

In, ne nazadnje, prav tedaj, ko se je prekrasen koncert prevesil v zadnjo tretjino, se je kar sam, s svojo ljubljeno spremljevalko Mirjam ​pod odrom in s pesmijo Ljudje, poglejte, kakšen dan, kakšen dan, stopil je na našo stran, napovedal Andrej Šifrer. Gorenjec, ki je povsod doma, je pel mladostno in ponosno, tudi Gorsko rožo, Špelo iz planin. »To, kar počnete danes tukaj, tega nam Slovencem manjka, draga družba. To, kar se dogaja, je poveličevanje slovenske glasbe. To moramo početi, saj ni le navadna veselica, to je za vse nas krasotica zelena. Za prijatelje … zanje si je treba čas vzet'!«

Godba Zgornje Savinjske doline je donela pod Ojstrico.

In še veliki vokalni finale Sanjska hči gora

Sredi Logarske doline ljubitelji slovenske pesmi in gora

Utripalo je med ljudmi, čutila se je vznesenost. Ko so spet napolnili prizorišče, pa še tista tako pričakovana in žlahtna, zdaj spet vsem dobro znana Dolina Logarska. Izvajali so jo, posneli in že rumeni arhivi jo hranijo kot slavnostno pesnitev ter nostalgično melodijo, ki tudi po treh desetletjih ostaja glasbeni hit, ne glede na aranžmaje ter raznolike zasedbe in izvedbe. Sveža, tokrat v preoblečeni izvedbi Happy banda in dueta očeta Francija ter hčere Naje.