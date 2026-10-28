Prenovljena Tinkara je prijetnejša in prijaznejša

Občina Kamnik je zaključila eno večjih investicij na področju predšolske vzgoje v zadnjih letih – celovito energetsko sanacijo enote Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik. Prenovljena enota je energetsko učinkovitejša, sodobnejša ter prijetnejša za otroke in zaposlene, naložba pa je vredna 1,7 milijona evrov.

Tinkaro sta namenu predala župan Matej Slapar in ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar. Posebno vlogo pri odprtju so imeli otroci, ki so za goste pripravili program Zidamo Tinkaro in skozi igro prikazali gradnjo in prenovo vrtca. Slovesnost so sklenili s simboličnim prerezom traku, nato pa so si gostje ogledali prenovljene prostore. »Ko vlagamo v vrtec, ne vlagamo samo v stavbo. Vlagamo v prostor, v katerem otroci in zaposleni preživijo velik del svojega dne. Tinkara je bila potrebna temeljite prenove in danes me veseli predvsem to, da otrokom in zaposlenim ponujamo boljše razmere. Obenem smo objekt energetsko posodobili in s tem poskrbeli, da bo njegovo upravljanje dolgoročno bolj učinkovito in gospodarno,« je ob prenovi povedal župan.

Ko vlagamo v vrtec, ne vlagamo samo v stavbo.

Enota Tinkara, zgrajena v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je bila pred začetkom investicije energetsko neučinkovita, posamezni deli objekta pa so bili dotrajani. Občina Kamnik je zato pristopila k celoviti energetski prenovi. Pogodbo za izvedbo del so podpisali marca 2025, na javnem razpisu pa je bilo za izvajalca izbrano podjetje Arol. Gradbena dela so se intenzivneje začela maja 2025. Poseben izziv je bilo dejstvo, da je vrtec med večjim delom prenove ostal v uporabi, zato je bilo treba organizacijo gradbišča ves čas prilagajati vsakodnevnemu delovanju vrtca ter zagotavljanju varnosti otrok in zaposlenih.

»Tinkara danes ni le lepša na pogled. Postala je sodobnejša, energetsko učinkovitejša, prijaznejša do okolja ter predvsem prijetnejša, varnejša in kakovostnejša za bivanje naših otrok in delo zaposlenih. In prav to je bistvo takšne prenove,« je poudarila ravnateljica mag. Liana Cerar.

Prenova ni zajemala zgolj energetske sanacije ovoja stavbe, temveč celovit sklop gradbenih, strojnih in elektroinštalacijskih posegov, statično sanacijo objekta ter sanacijo osmih teras. Izvedli so toplotno izolacijo fasade in strehe, sanacijo hidroizolacije ter zamenjavo oken in vrat, objekt je dobil nov zaključni sloj fasade. Prenovili so tudi sanitarne prostore v pritličju, vhod in vetrolov, uredili prezračevanje, namestili klimatske naprave, posodobili elektroinštalacije in razsvetljavo. Na armiranobetonskih konstrukcijah so izvedli potrebne konstrukcijske ojačitve s karbonskimi lamelami. Pomemben del energetske prenove sta nov ogrevalni sistem s toplotno črpalko in sončna elektrarna. Z njima se zmanjšuje poraba energije in odvisnost od zunanjih virov, dolgoročno pa tudi stroški obratovanja objekta.

Prenovljeno enoto sta odprla ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar (levo) in župan Občine Kamnik Matej Slapar. FOTO: Mih Lindič

Med drugim so uredili sanitarne prostore. FOTO: Mih Lindič

Enota Tinkara je bila zgrajena v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Mih Lindič