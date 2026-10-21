Božičnice pod drobnogledom ustavnega sodišča: kaj odločitev pomeni za zaposlene

Lansko izplačilo božičnice zaposlenim, ki niso javni uslužbenci, je zaradi neutemeljenega retroaktivnega učinka po mnenju ustavnega sodišča neskladno z ustavo. Vendar pa ukrepa ni razveljavilo. Prav tako ni ugotovilo neskladnosti z ustavo same uvedbe božičnice oziroma zimskega regresa.

Ustavno sodišče je odločalo v pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je sprožilo več podjetij na čelu z družbo Boxmark Leather. Ti so na podlagi domnevne neskladnosti z več členi ustave izpodbijali novembra lani sprejet in uveljavljen zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Ta določa, da ima delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, izplačan pa mora biti v denarni obliki.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do sorazmernega dela zimskega regresa glede na obdobje zaposlitve pri posameznem delodajalcu.

Svoboda: Božičnica je ustavno skladna in ostaja zakonska pravica zaposlenih Na odločitev ustavnega sodišča so se odzvali tudi v Gibanju Svoboda. Na družbenem omrežju Facebook so poudarili, da božičnica ostaja zakonska pravica zaposlenih, in odločitev sodišča pozdravili. »Sodišče je ugotovilo neskladje z ustavo samo v delu, ki se nanaša na upoštevanje obdobja pred uveljavitvijo zakona pri izračunu zimskega regresa za leto 2025 v zasebnem sektorju.« Ob tem so zagotovili: »Sodišče določb ni razveljavilo in ni poseglo v že izplačana sredstva – zaposleni ste božičnico prejeli in tega vam nihče ne more vzeti.« Dodali so še: »Zmagovalci smo vsi. Zaposleni z večjo finančno varnostjo, gospodarstvo z večjo kupno močjo ljudi in družba, v kateri so koristi razvoja pravičneje razdeljene.«

Kljub neustavnosti božičnic ne bodo razveljavili

Delodajalec zimski regres izplača najpozneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja za izplačilo plače za mesec november tekočega koledarskega leta. Ustavno sodišče je odločilo, da sta 2. in 3. člen zakona, ki urejata upravičence do zimskega regresa in božičnice ter način izplačila, v neskladju z ustavo, ko se nanašata na izplačilo zimskega regresa za leto 2025 delavcem, ki niso zaposleni v javnem sektorju na podlagi zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Ugotovilo je namreč, da delujeta retroaktivno, saj so bili do zimskega regresa za leto 2025 upravičeni delavci, ki so bili v delovnem razmerju vsaj en dan v koledarskem letu. Ker pa DZ in vlada javne koristi za povratno učinkovanje izpodbijane ureditve nista niti poskušala izkazati, zakon v tem delu ne izpolnjuje pogoja javne koristi, ki ga za izjemoma dopustno povratno učinkovanje zakona predpisuje drugi odstavek 155. člena ustave.

Izpodbijani določbi sta torej v neskladju s tem členom ustave, ko se nanašata na izplačilo zimskega regresa za leto 2025 delavcem, ki niso zaposleni v javnem sektorju, in ko določata, da se pri izračunavanju višine zimskega regresa za lani upošteva tudi obdobje zaposlitve v letu 2025 pred uveljavitvijo zakona.

To velja tako za delavce, ki jim je zaposlitev prenehala v letu 2025 pred uveljavitvijo tega zakona, kot tudi za delavce, ki so bili po njegovi uveljavitvi še zaposleni. Ker pa bi razveljavitev 2. in 3. člena zakona v delu, v katerem sta neskladna z ustavo, pomenila nedopusten poseg v legitimna pričakovanja zaposlenih, da lahko obdržijo sredstva, ki so jih prejeli na račun zakonsko uveljavljene pravice, je ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo in zakonodajalcu ni naložilo ukrepov. Za ostale vidike zakona oz. božičnice, ki so jih spodbijali pobudniki, je bodisi ugotovilo, da niso v neskladju z ustavo ali pa je pobudo v tem delu zavrglo.