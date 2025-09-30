Preobrat na sojenju za umor v Grosuplju! Posnetek razkril novega očividca krvavega obračuna

DRAMA NA SODIŠČU

Domnevni morilec Gregor Finc se je pred napadom sprl z Đevdetom Rušitijem. O čem sta se prepirala, bi lahko razkrila do zdaj neznana oseba.

Na sojenju za uboj lastnika Okrepčevalnice in sladolednega centra Fontana v središču Grosuplja Đevdeta Rušitija je natančno oko Ane Babnik, razpravljajoče sodnice in predsednice petčlanskega sodnega senata, prineslo povsem nov trenutek v dokazovanju krivde obtoženemu Gregorju Fincu. S posnetkov videonadzornih kamer lokala je zaznala, da je bila 26. julija lani, v zadnjih 30 minutah tega dne, ves ta čas v lokalu še ena oseba. Sedela je blizu pokojnikovega sina Mirzana. Sodnica je pojasnila, da te osebe med predkazenskim postopkom nihče ni opazil. Z njo pa da posledično tudi nihče ni opravil ...