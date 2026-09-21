Preobrat po hudi nesreči poljskega diplomata v Ljubljani: »Ni padel z okna in ni vodja urada«

Po hudi nesreči poljskega diplomata v Ljubljani se je oglasilo poljsko zunanje ministrstvo in zavrnilo več informacij, ki so v zadnjih dneh zaokrožile v javnosti. Med drugim trdijo, da poškodovani ni vodja urada za diplomatsko varnost in da ni padel skozi okno. Slovenska policija je pred tem sporočila, da je moški padel z balkona.

Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Maciej Wewiór je potrdil, da je bil njihov uslužbenec v Ljubljani udeležen v hudi nesreči. Ob tem je javnost pozval, naj spoštuje zasebnost poškodovanega in njegovih bližnjih ter naj ne širi, kot je zapisal, senzacionalističnih zgodb in neresničnih informacij.

V Ljubljani naj bi bil zasebno

Po novih navedbah poljskega ministrstva je bil uslužbenec v Sloveniji zasebno. Čez konec tedna naj bi se ustavil v stanovanju zaposlenega na poljskem veleposlaništvu. Ministrstvo je obenem zanikalo, da bi bil poškodovani vodja Urada za diplomatsko varnost. Šlo naj bi za zaposlenega v enem od oddelkov tega urada. Prav tako naj pri sebi ne bi imel oziroma prevažal tajnih dokumentov. Največ pozornosti pa vzbuja pojasnilo o samem padcu.

»Neresnična je tudi informacija, da je padel skozi okno,« je sporočil Wewiór. Zanimivo je, da so poljski mediji pred tem prav njemu pripisovali potrditev navedbe, da je diplomat padel skozi okno tretjega nadstropja.

Slovenska policija: padel je z balkona

Slovenska policija je dogodek opisala nekoliko drugače. Kot so sporočili, so bili 13. septembra okoli 3. ure obveščeni o dogodku v enem od tujih diplomatskih predstavništev v Ljubljani. Po do zdaj zbranih podatkih je poljski državljan, ki naj bi bil tam na obisku, iz za zdaj neznanega razloga padel z balkona in se pri tem huje poškodoval. Njegovo življenje je bilo ogroženo. Ker prostori diplomatskega predstavništva uživajo nedotakljivost, slovenski policisti brez soglasja vodje predstavništva vanje niso smeli vstopiti. Ogleda kraja in drugih preiskovalnih dejanj zato niso opravili, predstavništvo pa jih je obvestilo, da bodo okoliščine dogodka preverjali njihovi pristojni preiskovalci.

Kaj se je dogajalo tisto noč?

V poljskih medijih so se pojavile tudi navedbe, da naj bi se nesreča zgodila med zasebnim druženjem oziroma zabavo, na kateri je bilo več ljudi. Portal Zero.pl je ob sklicevanju na neimenovani diplomatski vir poročal, da so bili udeleženci tam v prostem času. Te navedbe uradno še ne pojasnjujejo natančnega poteka nesreče.