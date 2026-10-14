Preobrat pred državno proslavo! Poglejte, kaj sta se dogovorila Janša in Pirc Musar

Slovenija bo 25. oktobra praznovala dan suverenosti, s katero se spominjamo odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade s slovenskega ozemlja leta 1991. Letošnja državna proslava bo potekala v Kopru 23. oktobra, že pred dogodkom pa je pozornost vzbudila sprememba dogovora o slavnostnih govorcih. Po prvih informacijah Televizije Slovenija je bilo sprva predvideno, da bosta zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.

Naknadno so iz kabineta predsednika vlade predsednico prosili, ali bi lahko bil slavnostni govornik samo Janša. Pirc Musarjeva je prošnji ugodila, nam potrdili v njenem uradu.

»Prvotni dogovor glede letošnje državne proslave ob dnevu suverenosti je bil, da bosta na proslavi dva govorca – predsednica republike in predsednik vlade. Naknadno pa so nas iz Kabineta predsednika vlade prosili, če bi bil lahko govorec samo predsednik vlade. Na to prošnjo smo v Uradu predsednice Republike Slovenije pristali. Bi pa sicer tako najverjetneje odločil tudi odbor za proslave, kjer bi bili ob morebitnem nasprotovanju tej prošnji verjetno preglasovani.«

Televizija Slovenija je neuradno še izvedela, da bo proslava na koprskem trgu, ob morju, drugačna kot vse doslej, z mednarodno udeležbo, z gosti iz Italije, Hrvaške in Črne gore. Ogledati si bo mogoče vojaška plovila in letala za gašenje, režijo je prevzela Katja Pegan.

Podrobnosti o prireditvi in protokolu naj bi koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga vodi Jelko Kacin, javnosti razkril v naslednjih dneh.

Kdo je govoril v preteklih letih?

Pregled preteklih osrednjih slovesnosti ob dnevu suverenosti kaže, da so bili slavnostni govorniki različni predstavniki političnega in javnega življenja. Lani je v Medvodah nastopil nekdanji premier Miro Cerar, v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo, leta 2024 je v Šempetru pri Gorici govoril tedanji predsednik vlade Robert Golob, leta 2023 na Ptuju tedanji notranji minister Boštjan Poklukar, leta 2022 pa v Gornji Radgoni tedanji obrambni minister Marjan Šarec.

Nataša Pirc Musar je sicer že nastopila kot slavnostna govornica na državnih proslavah, ob dnevu suverenosti pa od začetka predsedniškega mandata še ni imela slavnostnega nagovora.

Natančnega pravila, kdo so govorici na proslavi ob dnevu državnost, kadar je ta organizirana kot državna proslava, to je na vsakih 5 let, ni. Na zadnjih dveh državnih proslavah ob dnevu suverenosti sta v vlogi govornika nastopila: leta 2016 takratni predsednik vlade Miro Cerar, leta 2021 pa takratni minister za obrambo Matej Tonin.

Protokolarna pravila sicer tudi ne določajo, da mora biti slavnostni govornik ob dnevu suverenosti predsednik republike ali predsednik vlade. 40. člen sklepa o določitvi protokolarnih pravil določa, da na državnih proslavah praviloma nastopi en govornik, ki ga po dogovoru določi koordinacijski odbor. To je lahko predsednik republike, predsednik državnega zbora, predsednik vlade ali predsednik ustavnega sodišča, izjemoma pa tudi drug visoki državni predstavnik.