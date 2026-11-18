Gregor Hudohmet, nekdanji direktor družbe GEN-I Sonce, ki so ga septembra v Romuniji priprli zaradi suma, da je zahteval 450.000 evrov podkupnine, ni več v zaporu. Romunski pravosodni organi so mu odredili hišni pripor, po neuradnih informacijah pa naj bi ga prestajal kar v Sloveniji. V odmevni korupcijski aferi, povezani s slovensko energetsko družbo GEN-I Sonce, je tako prišlo do pomembnega preobrata. Gregor Hudohmet je po odločitvi romunskih pravosodnih organov iz pripora premeščen v hišni pripor, so za Info360 potrdili na romunskem tožilstvu.

Še bolj zanimive pa so informacije o tem, kje naj bi ga prestajal. Po navedbah nekaterih virov Info360 naj bi se Hudohmet že nahajal v Sloveniji, vendar te informacije uradno še niso potrjene. 24 ur pa poroča, da bi bil Hudohmet po njihovih informacijah še vedno v Romuniji.

Je res že doma v Limbušu?

Po informacijah Info360 naj bi Hudohmet hišni pripor prestajal v družinski hiši v Limbušu pri Mariboru, kjer ima registrirano tudi svoje podjetje GBR Teh. Novinarka portala je poskušala preveriti, ali se Hudohmet res nahaja v Sloveniji, vendar njegova partnerka na vprašanje ni želela odgovoriti. Prav tako se na novinarska vprašanja ni odzval njegov domnevni romunski odvetnik. Hudohmeta so romunski preiskovalci prijeli 25. septembra. Sprva so mu odredili 30-dnevni pripor, nato pa so ga zaradi begosumnosti podaljšali do 24. novembra. Zdaj so se pristojni organi odločili za milejši ukrep. Kje natančno ga prestaja, za zdaj sicer ni uradno znano.

Zahteval naj bi 450.000 evrov podkupnine

Spomnimo, Hudohmet se je znašel v središču korupcijske preiskave zaradi projekta gradnje baterijskega hranilnika električne energije v romunskem mestu Gheorgheni. Po navedbah romunskih preiskovalcev naj bi od romunskega poslovnega partnerja zahteval 450.000 evrov podkupnine in pripadajoči DDV, kar naj bi predstavljalo dva odstotka vrednosti pogodbe.

Pri domnevnem nezakonitem ravnanju naj bi sodeloval tudi Cristian Dragomir, nekdanji direktor romunske družbe Waldevar Energy. Podkupnino naj bi osumljenca poskušala prikriti s fiktivno pogodbo s podjetjem Smart Green Design.

GEN-I ga je razrešil z direktorskega položaja

V družbi GEN-I so potrdili, da so Hudohmeta 12. novembra razrešili s položaja direktorja družbe GEN-I Sonce. Kljub razrešitvi mu delovno razmerje ni prenehalo. Njegova pogodba o zaposlitvi je od 26. septembra v suspenzu, zato v tem času ne prejema plače. V skupini GEN-I so že ob razkritju afere poudarili, da se preiskava nanaša na posameznika in konkreten projekt ter da nobena družba v skupini ni predmet kazenskega postopka. Primer preiskujejo tudi v Sloveniji, kjer predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.