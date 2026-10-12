  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODŠEL IZ STRANKE

Preobrat v aferi Mijič: Stevanović sporočil, da poslanec zapušča državni zbor

Boris Mijič je izključen iz Resnice in je podal odstopno izjavo.
Katja Kokot in Boris Mijič. FOTO: Facebook
Katja Kokot in Boris Mijič. FOTO: Facebook
N. Č.
 12. 10. 2026 | 13:53
 12. 10. 2026 | 13:57
A+A-

Poslanec Resnice Boris Mijič, ki se je v zadnjih mesecih znašel pod plazom očitkov zaradi dolgov nekdanjega podjetja in spornih navedb o izobrazbi, je podal odstopno izjavo. To je danes sporočil predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Odločitev je padla konec tedna po dopisni seji izvršilnega odbora stranke, na kateri so sprejeli sklep o Mijičevi izključitvi in pozivu k odstopu.

»Obvestiti vas moram, da je čez vikend potekala korespondenčna seja izvršilnega odbora stranke Resnica glede poziva k odstopu poslanca Borisa Mijiča,« je danes pojasnil Zoran Stevanović. Po njegovih besedah so soglasno seji sprejeli odločitev, da Mijiča javno pozovejo »k odstopu, ga izključijo iz stranke in preprečijo njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora pri Svetu Evrope.«

Stevanović je pojasnil, da je poslanca danes seznanil s sprejetimi odločitvami, ta pa se je nato odločil, da odstopi s poslanske funkcije. »Poslanec je podal svojo odstopno izjavo. Obljubo tako držimo, da bo poslanec odstopil do 10. oktobra in da v naši poslanski skupini za takšne stvari ne bo prostora,« je poudaril Stevanović.

Zoran Stevanović.  FOTO: Leon Vidic/delo
Zoran Stevanović.  FOTO: Leon Vidic/delo

Zakaj so čakali do 10. oktobra?

Stevanović je pojasnil tudi, zakaj je do odstopa prišlo šele po 10. oktobru. »Poslanska skupina je dobila pet mandatov in toliko jih potrebuje za svoje delo,« je dejal. Datum ni nepomemben. Po šestih mesecih od začetka mandata državnega zbora lahko ob odstopu poslanca njegovo mesto praviloma zasede naslednji upravičeni kandidat z iste kandidatne liste. Če bi poslanec odstopil prej, bi bile potrebne nadomestne volitve.

Mijičev odstop tako stranki omogoča, da obdrži vseh pet poslanskih mandatov, če bo njegov položaj zasedel naslednji upravičeni kandidat z liste.

Še pred tednom dni je zagotavljal, da ne bo odstopil

Politična zgodba je še posebej zanimiva zato, ker je Mijič še prejšnji teden zatrjeval, da namerava ostati poslanec. »Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal,« je tedaj povedal za pomursko televizijo IDEA.

Njegove besede so presenetile tudi Stevanovića, ki je že pred tem večkrat javno zahteval njegov odstop. »Nimamo posebnega vzvoda, da odstavimo poslanca,« je takrat pojasnjeval predsednik Resnice.

Zdaj se je zgodil preobrat. Stranka je Mijiča izključila, sam pa je podal odstopno izjavo.

Sporni dolgovi in izobrazba, ki je ni pridobil

Spomnimo, Mijič se je pod drobnogledom javnosti znašel zaradi poslovanja podjetja Progros, ki je imelo dolgove do nekdanjih zaposlenih, države in drugih upnikov. Pozornost so pritegnile tudi njegove navedbe o izobrazbi. Pred volitvami je namreč navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva, pozneje pa se je izkazalo, da študija ni dokončal.

Sam je pojasnjeval, da je pri izpolnjevanju obrazcev prišlo do napake. Priznal je, da je končal srednjo gradbeno šolo in se vpisal na izredni študij, vendar fakultete ni dokončal. Z navedbami o njegovi izobrazbi se je začela ukvarjati tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Posebno poglavje zgodbe predstavljajo dolgovi Mijičevega podjetja. Stevanović je namreč iz lastnih sredstev namenil 12.000 evrov za poplačilo dela dolgov do nekdanjih zaposlenih. Mijič je pozneje pojasnil, da sta se s predsednikom stranke dogovorila o vračilu denarja, vendar brez pisne pogodbe in določenega roka.

Glede preostalih približno 40.000 evrov dolgov je tedaj zatrjeval, da je približno polovico že poplačal, preostanek pa naj bi poravnal do konca leta.

Stevanović je sicer že julija napovedal, da bo pristojnim organom stranke predlagal najstrožje ukrepe proti Mijiču. Svet stranke mu je nato v začetku septembra dal še 30 dni časa za dodatna pojasnila in dokazila glede poplačila dolgov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
13:54
Novice  |  Slovenija
GORIVO

V torek cenejši naftni derivati, EU prižgala zeleno luč za nižje trošarine

Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
12. 10. 2026 | 13:54
13:53
Novice  |  Slovenija
ODŠEL IZ STRANKE

Preobrat v aferi Mijič: Stevanović sporočil, da poslanec zapušča državni zbor

Boris Mijič je izključen iz Resnice in je podal odstopno izjavo.
12. 10. 2026 | 13:53
13:45
Novice  |  Slovenija
REFERENDUMSKI BOJ

Razkrivamo, od kod je ponoči prišlo več tisoč glasov PROTI na referendumu o RTV Slovenija

DVK je zgodaj zjutraj objavila nove podatke, kjer se je nočna prednost tri tisoč glasov ZA ukinitev obveznega plačevanja prispevka za RTV izničila. Analiziramo, od kod so prišli glasovi, ki jih opolnoči DVK še ni imela.
12. 10. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Domači trači
HUDA KRI

Nina Pečar se je javila še zadnjič in pokazala zasebna sporočila Boštjana Romiha

Vse skupaj je preseglo meje dobrega okusa.
12. 10. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Slovenija
PO REFERENDUMU

Gorščak: Izid referenduma politiki ne daje legitimnosti, da ukine rtv-prispevek

Kritična je bila na slabo zastavljeno referendumsko vprašanje o rtv-prispevku. Sama se zavzema za revaloriziran prispevek.
12. 10. 2026 | 13:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
STE BILI TAM?

Pozor, Maribor! Po tragični smrti 26-letnega Blaža policija išče očividce

Nesreča se je zgodila v soboto dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice.
12. 10. 2026 | 13:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Preizkusne komore, kjer se razkrije resnica (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

Kdo v resnici upravlja slovenska podjetja?

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 12:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Preizkusne komore, kjer se razkrije resnica (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Podjetje, ki zaposluje ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Naša prva odgovornost ostaja varnost zavarovancev«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki