Preobrat v aferi Mijič: Stevanović sporočil, da poslanec zapušča državni zbor

Poslanec Resnice Boris Mijič, ki se je v zadnjih mesecih znašel pod plazom očitkov zaradi dolgov nekdanjega podjetja in spornih navedb o izobrazbi, je podal odstopno izjavo. To je danes sporočil predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Odločitev je padla konec tedna po dopisni seji izvršilnega odbora stranke, na kateri so sprejeli sklep o Mijičevi izključitvi in pozivu k odstopu.

»Obvestiti vas moram, da je čez vikend potekala korespondenčna seja izvršilnega odbora stranke Resnica glede poziva k odstopu poslanca Borisa Mijiča,« je danes pojasnil Zoran Stevanović. Po njegovih besedah so soglasno seji sprejeli odločitev, da Mijiča javno pozovejo »k odstopu, ga izključijo iz stranke in preprečijo njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora pri Svetu Evrope.«

Stevanović je pojasnil, da je poslanca danes seznanil s sprejetimi odločitvami, ta pa se je nato odločil, da odstopi s poslanske funkcije. »Poslanec je podal svojo odstopno izjavo. Obljubo tako držimo, da bo poslanec odstopil do 10. oktobra in da v naši poslanski skupini za takšne stvari ne bo prostora,« je poudaril Stevanović.

Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo

Zakaj so čakali do 10. oktobra?

Stevanović je pojasnil tudi, zakaj je do odstopa prišlo šele po 10. oktobru. »Poslanska skupina je dobila pet mandatov in toliko jih potrebuje za svoje delo,« je dejal. Datum ni nepomemben. Po šestih mesecih od začetka mandata državnega zbora lahko ob odstopu poslanca njegovo mesto praviloma zasede naslednji upravičeni kandidat z iste kandidatne liste. Če bi poslanec odstopil prej, bi bile potrebne nadomestne volitve.

Mijičev odstop tako stranki omogoča, da obdrži vseh pet poslanskih mandatov, če bo njegov položaj zasedel naslednji upravičeni kandidat z liste.

Še pred tednom dni je zagotavljal, da ne bo odstopil

Politična zgodba je še posebej zanimiva zato, ker je Mijič še prejšnji teden zatrjeval, da namerava ostati poslanec. »Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal,« je tedaj povedal za pomursko televizijo IDEA.

Njegove besede so presenetile tudi Stevanovića, ki je že pred tem večkrat javno zahteval njegov odstop. »Nimamo posebnega vzvoda, da odstavimo poslanca,« je takrat pojasnjeval predsednik Resnice.

Zdaj se je zgodil preobrat. Stranka je Mijiča izključila, sam pa je podal odstopno izjavo.

Sporni dolgovi in izobrazba, ki je ni pridobil

Spomnimo, Mijič se je pod drobnogledom javnosti znašel zaradi poslovanja podjetja Progros, ki je imelo dolgove do nekdanjih zaposlenih, države in drugih upnikov. Pozornost so pritegnile tudi njegove navedbe o izobrazbi. Pred volitvami je namreč navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva, pozneje pa se je izkazalo, da študija ni dokončal.

Sam je pojasnjeval, da je pri izpolnjevanju obrazcev prišlo do napake. Priznal je, da je končal srednjo gradbeno šolo in se vpisal na izredni študij, vendar fakultete ni dokončal. Z navedbami o njegovi izobrazbi se je začela ukvarjati tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Posebno poglavje zgodbe predstavljajo dolgovi Mijičevega podjetja. Stevanović je namreč iz lastnih sredstev namenil 12.000 evrov za poplačilo dela dolgov do nekdanjih zaposlenih. Mijič je pozneje pojasnil, da sta se s predsednikom stranke dogovorila o vračilu denarja, vendar brez pisne pogodbe in določenega roka.

Glede preostalih približno 40.000 evrov dolgov je tedaj zatrjeval, da je približno polovico že poplačal, preostanek pa naj bi poravnal do konca leta.

Stevanović je sicer že julija napovedal, da bo pristojnim organom stranke predlagal najstrožje ukrepe proti Mijiču. Svet stranke mu je nato v začetku septembra dal še 30 dni časa za dodatna pojasnila in dokazila glede poplačila dolgov.