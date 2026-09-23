Preobrat v primeru umora Satka Zovka: ključni dokazi izločeni, eden od obtoženih že na prostosti

Sodni razplet po mafijski likvidaciji skesane priče Satka Zovka, čigar primer na naših straneh redno spremljamo, doživlja nov dramatičen preobrat. Po potrditvi odločitve višjega sodišča o izločitvi ključnih dokazov iz sodnega spisa so odvetniki obtoženih odločno ukrepali. Kot prvi je mariborski pripor pretekli petek zapustil Boban Stojanović, poroča portal 24ur.

Stojanovićeva zagovornica Sanda Aćimović je potrdila, da je njen klient na prostosti. Medtem ko se preostala peterica – Dino Muzaferović - Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik – v priporu še vedno sooča z obtožbami o sodelovanju pri umoru, je bil Stojanović v postopku edini obtožen zgolj hranjenja večje količine prepovedanih drog za nadaljnjo prodajo.

Veriga napak pri prikritih ukrepih

Že prejšnji teden smo opozarjali na tesnobno pričakovanje tožilstva glede usode obremenilnega gradiva. Višji sodniki so zdaj v celoti pritrdili odločitvi okrožnega sodnika Gorazda Fabjančiča, ki je presodil, da so bili odločilni dokazi pridobljeni s kršitvijo zakonskih določil. V žarišču spora omenjajo odredbe za tajno opazovanje, pri katerih so preiskovalci v prvih dneh po umoru novembra 2024 zagrešili bistvene napake.

21. 8. 2025, sojenje za umor Satka Zovka, na fotografiji obtoženi Dino Muzaferović - Cezar. FOTO: Dejan Javornik

Tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar sta v pritožbi sicer skušali dokazati, da je šlo pri zamenjavi oseb le za opravičljivo zmoto preiskovalcev na terenu ter da sta si moška vizualno izjemno podobna. Ključni dokazni material, ki je policijo prek sledilnih naprav pripeljal do prvoobtoženega Muzaferovića, pa je kljub temu ostal zunaj spisa.

Izredna pravna sredstva in spremembe zakonodaje?

Kljub hudemu udarcu za kazenski pregon na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) ne nameravajo odstopiti od obtožb. Vodja SDT Ivan Pridigar poudarja, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi po njihovem prepričanju izpeljani povsem v skladu z zakonodajo. Ker se z oceno višjega sodišča ne strinjajo, bodo zoper sklep uporabili vsa razpoložljiva izredna pravna sredstva, obenem pa napovedujejo tudi iniciativo za spremembe kazenske procesne zakonodaje.

A pravne posledice neveljavnosti dokazov so že tu. Ker se po izločitvi temeljev obtožnice odpirajo vrata do za obtožene ugodnega razpleta, je pričakovati, da bodo zahtevam za odpravo pripora kmalu sledile še nove odločitve sodišča. Izjema bi lahko bil le domnevni kolovodja Muzaferović, ki ga tožilstvo bremeni tudi v drugih kazenskih zadevah, povezanih s trgovino z drogo, obenem pa ga s tiralico iščejo še hrvaški pravosodni organi.