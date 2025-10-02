Preobrat v procesu proti Cirilu Cerarju: tožilka z vsemi topovi nad izvedenko

POŽAR V ZALOGU

Ta je namreč močno razbremenila obtoženega Cirila Cerarja. Več kot deset let po hudem požaru Mercatorjevega skladišča krivec še ni znan.

»Vam, obtoženi, se opravičujem, ker se bo sojenje malce zavleklo. Ampak ni prav, da se tako dela.« S temi besedami se je včeraj tožilka Anita Filipčič odzvala na najnovejše izvajanje sodne izvedenke za varstvo pri delu in požarno varnost Have Avdić. Ta je že leta 2018 izdelala mnenje za namen sojenja Cirilu Cerarju, ki 12. maja 2015 kot prvi mož družbe Ceko IN naj ne bi zagotovil razmer za varno delo v Mercatorjevem skladišču v Zalogu. Kot posledica tega je življenje izgubil eden od njegovih zaposlenih Marjan Knez. Nesrečo obžaluje, a se zanjo ne čuti odgovornega. Tožilka se je ob dopolnjenem ...