Preobrat v Šentjerneju! Osumljenka trdi, da ji grozijo s smrtjo: »Pri bogu prisežem, da nisem imela nobenega noža«

Po poročanju o domnevnem novem nasilnem incidentu v Šentjerneju, ki naj bi se zgodil v četrtek popoldne pred eno izmed trgovin, dobiva zgodba povsem nove razsežnosti. Prve neuradne informacije so kazale na to, da je mlajša ženska iz romske skupnosti pred trgovino z nožem zabodla občanko. Storilka naj bi bila v lokalnem okolju že prej znana policiji, predvsem zaradi tatvin in ropov na območju Gorenjske. Vendar pa se je zdaj na naše uredništvo obrnila prav ona in razkrila popolnoma drugačno plat zgodbe. Zaradi lastne varnosti je želela ostati anonimna, njeno ime pa hranimo v uredništvu.

Osumljena ženska ostro zanika, da bi v prepiru uporabila hladno orožje. Kot pojasnjuje, je tistega dne opravljala vsakodnevne opravke z otrokom, ko je pred trgovino naletela na domnevno žrtev: »Ona je mene povlekla za lase in jaz njo, obe sva padli po tleh. Imam poškodovano roko. Kasneje je ona prišla do mene domov, cela krvava. V resnici pa sva samo porinili ena drugo in potegnili za lase. Se bojim, da je padla kje, da se je popraskala ... Na obrazu ima prasko in zdaj govori, da sem jo z nožem napadla. Imam 3 otroke, pri bogu prisežem, da nisem imela nobenega noža.«

Po njenih besedah naj bi bil motiv za napad pred trgovino načrtovan, saj naj bi se žrtev želela izogniti kameram, ki jih ima doma: »Zato me je dobila pred trgovino in me napadla, kar za lase me je povlekla, da sem pristala na tleh. Jaz sem njo nazaj, tako da sva ena drugo, ena proti ena je bilo.«

Mati treh otrok, ki s tresočim glasom priznava pretekle grehe – »Jaz priznam, da smo kradli, nismo imeli in smo za otroke kradli« – poudarja, da jo je zdaj neizmerno strah za lastno življenje, saj naj bi ji grozila celotna družina domnevne žrtve. »Njena mama, ki je moja teta, je rekla, da me mora ubiti, da me mora raztrgati kot kuro. Bojim se,« pravi. Še bolj pretresljive pa naj bi bile grožnje moških članov družine. Mož domnevne žrtve, sicer sin nekdanjega občinskega funkcionarja, naj bi njenemu partnerju zagrozil, da mu bo »spustil cel rafal v glavo«.

Policija neodzivna?

Domnevna storilka je v svojem pričanju opozorila tudi na domnevno dvoličnost družine nekdanjega funkcionarja, ki naj bi izkoriščala sistem socialne pomoči: »Ko gredo na sodišče, dobijo brezplačno pravno pomoč. A v resnici imajo 3 avtomobile, 2 motorja, to je vse vredno več kot 100 tisoč evrov.« Kljub finančni stiski napoveduje pravni boj za svojo zaščito: »Grem do odvetnika, tudi, če z otroki ne bomo jedli en mesec. Tako me je groza in strah.«

Simbolična fotografija. FOTO: Max Fleischmann Unsplash

Izrazila je tudi razočaranje nad delom policije. Po incidentu je namreč zaradi telesnih poškodb (zatečena roka, glavobol in izpuljeni lasje) obiskala urgenco, kjer so ji zagotovili, da bodo obvestili može v modrem. »Več kot 3 ure sem bila tam in niso prišli, še danes niso prišli do mene,« zatrjuje ženska. Ob tem pa dodaja, da se v primeru ponovnega napada ne namerava umakniti: »Zdaj grozijo tudi meni, mami, očetu ... Jaz jim nočem nič, ampak če me bodo oni napadli, se ne bom pustila.«

»Sami sebi delajo modrice po telesu zaradi odškodnin«

Zgodbo je za naš medij potrdila še ena oseba romskega porekla blizu osumljenke, ki prav tako želi ostati anonimna, a situacijo dobro pozna. Tudi ona trdi, da so informacije o napadu z nožem neresnične, in izpostavlja, da se je spor začel že pred dvema tednoma, ko je domnevna žrtev – sicer snaha bivšega občinskega funkcionarja, ki ne živi v romskem naselju – prišla tja in začela vpiti na osumljenko, kar lahko potrdi veliko prič, s temi informacijami pa naj bi bila seznanjena tudi policija.

Glede samega dogodka pred trgovino dodaja: »Pred trgovino sta se srečali in se malo pocukali, to je romska navada.« Hkrati pa opozarja na domnevno pogosto prakso znotraj skupnosti: »Romi so taki: prepirajo se, se tepejo, tudi sami sebi so pripravljeni narediti poškodbo, da gredo potem k zdravniku in potrdilo, odškodnino ... Sami sebi delajo modrice po telesu.«

Ženska pravi, da ima domnevna žrtev pestro preteklost, saj naj bi bila »zapisana po celi Sloveniji, da je kradla«, kar da se lahko preveri na policijskih upravah v Novem mestu in Kranju. Tudi ona se boji najhujšega razpleta družinskega spora: »Če bodo (osumljenko, op. p.,) dobili (člani družine domnevne žrtve, op. p.), jo bo samo rešilec odpeljal, ali pa bo mrtva.«

Za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, resničnosti navedb o grožnjah z orožjem ter domnevne neodzivnosti policistov na urgenci smo se z novimi vprašanji ponovno obrnili na Policijsko upravo Novo mesto. Njihove uradne odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.