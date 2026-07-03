Preobrat v UKC Maribor, predstojnica radiologov: »To smo si vsi želeli«

Radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, poročata TV Slovenija in Večer. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek preobrat zelo veseli. Še zjutraj so iz UKC Maribor namreč sporočili, da sedem radiologov dokončno odhaja. »V prvi vrsti smo veseli za bolnike severovzhodne regije,« je za TV Slovenija dejala nova predstojnica radiologov Rudolf Bombek. Za zelo bolne, denimo po možganski kapi in akutnih krvavitvah, bi bilo obdobje po odhodu radiologov kritično.

Kot je pojasnila za Večer, so nove pogodbe nemudoma podpisali radiologi, ki so že imeli pripravljene anekse. Za preostale pa jih bodo na UKC Maribor še morali pripraviti, saj bodo radiologi delali tudi pri drugih delodajalcih. »To smo si vsi želeli in njihovo odločitev podpiramo,« je dejala Rudolf Bombek.

Še zjutraj je kazalo drugače

Še zjutraj so sicer iz UKC Maribor sporočili, da jim kljub poskusom ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnjemu sodelovanju. Sedmerica interventnih radiologov je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov namreč maja podala kolektivno odpoved, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev. Ko bi interventni radiologi 1. julija morali po navedbah UKC Maribor podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja.

Ministrstvo za zdravje je nato danes sporočilo, da se je minister Tadej Ostrc srečal s predstavniki interventnih radiologov UKC Maribor. Kot so navedli, je »odprt in iskren pogovor pripeljal do dogovora, ki zagotavlja nadaljnje izvajanje te dejavnosti v mariborskem zavodu«. V UKC Maribor pa so za STA po sporočilu ministrstva povedali, da s pogovori med ministrstvom in interventnimi radiologi niso seznanjeni.

Minister Ostrc in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor bosta vsebino dogovora predstavila v ponedeljek, so še sporočili z ministrstva.