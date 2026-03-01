Preplah po napadu na Iran: v 24 urah na ministrstvo klicalo kar 150 Slovencev!

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu po napadu na Iran v zadnjih 24 urah s prošnjami za informacije in nasvete obrnilo okoli 150 Slovencev. Klicatelje na ministrstvu prosijo za potrpežljivost, saj so telefonske linije zelo zasedene.

Uslužbenci ministrstva in diplomatsko-konzularnih predstavništev neprestano odgovarjajo na telefonske klice in elektronsko pošto, so danes sporočili z ministrstva. Ob tem so spomnili, da so nekatere države začasno zaprle svoj zračni prostor, zato prihaja do odpovedi letov. Glede na razmere po njihovih navedbah obstaja možnost, da bosta zračni prostor zaprla tudi Savdska Arabija in Oman.

Slovenski državljani naj se v primeru odpovedi leta za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo, ali na letalsko družbo. V primeru, da se nahajajo v Izraelu ali Iranu, naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti, so pozvali. Poslovanje slovenskih veleposlaništev v Tel Avivu in Teheranu je omejeno na nujno pomoč.

V primeru nujne konzularne pomoči se lahko Slovenci obrnejo na pristojno predstavništvo Slovenije v tujini ali na dežurno službo ministrstva, ki je dosegljiva na telefonski številki 01 478 2219.