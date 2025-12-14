Preplah pri sosedih, po 30 letih potrdili primer gobavosti

Na Hrvaškem so potrdili osamljen primer gobavosti (lepra), kronične nalezljive bolezni, ki jo poznamo že iz bibličnih časov, poroča Index. Šlo naj bi za tujega delavca, pristojni pa poudarjajo, da imajo razmere pod nadzorom in da ni razloga za paniko. Zadnji primer gobavosti na Hrvaškem so zabeležili leta 1993.

Gobavost povzroča bakterija Mycobacterium leprae; najpogosteje prizadene kožo in periferne živce, nezdravljena pa lahko pusti trajne posledice in vodi v invalidnost. Danes jo zdravniki uspešno zdravijo s kombinacijo antibiotikov – zdravljenje traja približno 6 do 12 mesecev – in velja za ozdravljivo bolezen, pri pravočasnem zdravljenju pa oboleli lahko živijo normalno življenje.

Okužen delavec iz Nepala

Pacient se je s simptomi pred približno desetimi dnevi obrnil na splitske epidemiologe. Vodja službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni na HZJZ Bernard Kaić je pojasnil, da bolnika zdravijo, njegove tesne stike pa so preventivno obravnavali s t. i. postekspozicijsko terapijo in jih spremljajo. Hrvaško ministrstvo za zdravje je dodalo, da gre za delavca iz Nepala, ki že dve leti z družino živi na Hrvaškem; zdravniki poudarjajo, da gobavost ni zelo nalezljiva in da se praviloma prenaša šele ob dolgotrajnem, tesnem stiku, največkrat v skupnem gospodinjstvu.

Ob tem se na Hrvaškem pripravljajo na regulacijo, ki bi tujim delavcem kot pogoj za delo nalagala dokazila o osnovnih cepljenjih, ob razpravah pa omenjajo tudi morebitne preglede za bolezni, ki jih pri nas praviloma ne srečujemo. Podobna novica prihaja še iz Romunije: po več kot štirih desetletjih so tam potrdili primer gobavosti, tri osebe pa so še pod sumom.