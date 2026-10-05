Preplah v domu starejših v Ribnici: izbruhnile garje, obveščeni NIJZ in inšpektorji

V Domu starejših občanov Mavida Ribnica se spopadajo z izbruhom garij, poroča portal Svet24. Kot je navedla direktorica doma Sandra Mujanović Gavranović, je okužba trenutno uradno potrjena pri enem stanovalcu, pri štirih pa obstaja utemeljen sum na prenos bolezni, zaradi česar situacijo natančno spremljajo.

V ustanovi so nemudoma omejili obiske ter začeli izvajati predpisane sanitarne ukrepe. O pojavu nalezljive kožne bolezni, ki jo povzroča pršica Sarcoptes scabiei in se prenaša s tesnim stikom ali preko okužene posteljnine ter oblačil, so obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ta pa je primer že predal zdravstvenemu inšpektoratu.

Garje so okužba kože, pri kateri drobno zajedavsko bitje (srbec) pod površjem koplje kanale in z odlaganjem jajčec izzove alergijsko reakcijo – ta se kaže z rdečico ter intenzivno srbečico, ki se razplamti predvsem pod toplo odejo. Okužba se najpogosteje razširi z neposrednim telesnim dotikom ali izmenjavo oblačil in rjuh, njena težava pa tiči predvsem v tem, da okuženi posameznik brez vsakršnih znakov širi parazite tudi do mesec dni in pol pred pojavom prvih izpuščajev, zato zahteva odpravljanje bolezni hkratno nanašanje zdravilnih mazil pri vseh članih gospodinjstva in vroče pranje tkanin na vsaj 60 stopinjah.