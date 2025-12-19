Preplah z grožnjo na nekaterih šolah po Sloveniji! Ponekod evakuirali učence in dijake

Nekatere osnovne in srednje šole po državi so prejele elektronska sporočila z varnostno grožnjo, zaradi česar so jih v nekaterih primerih evakuirali. Po ocenah policije gre za nizko stopnjo tveganja, zato ni razloga za preplah. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je bila policija obveščena, da so nekatere šole po Sloveniji v svoje e-poštne predale prejele sporočila z varnostno grožnjo. »V policiji smo takoj odreagirali in po prejemu sporočil zbrali obvestila ter izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti,« so zapisali.

Po do sedaj zbranih podatkih gre za generična elektronska sporočila. Prav tako policija ocenjuje, da gre za nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah. O zbranih obvestilih so seznanili tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Po podatkih z različnih šol so se nekatere šole odločile za evakuacijo, na drugih pa so se zaradi ocene nizke stopnje tveganja odločili, da pouk nadaljujejo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poslalo okrožnico šolam ob 6.38. V sporočilu pa je navedeno, da je policija ministrstvo obvestila, da gre v primeru elektronskih sporočil z grožnjo o bombnem napadu za nizko stopnjo tveganja in da ni potrebe po evakuaciji šole in prekinitvi pouka. Vsebina grozilnega sporočila naj bi bila podobna januarski, ko je več kot 400 šol v Sloveniji prejelo elektronsko sporočilo, v katerem so neznanci sporočili, da je v šoli nastavljena bomba. Šlo je sicer za generirano sporočilo, ki so ga sodeč po vsebini napisali in poslali islamski skrajneži.