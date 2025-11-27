Preplet umetnosti, kulture, ustvarjalnosti, idej in druženja

Art Expo Ljubljana 2025, dogodek, ki presega klasični sejemski okvir, je uradno odprl vrata in v Kongresnem centru Brdo znova povezal umetnost, kulturo, ustvarjalnost, preplet idej in druženje.

Enotna platforma

Nastop plesne skupine Iskra Emeco in glasba zasedbe Proper Band sta poskrbela za odprtje, ki ga je povezovala Mojca Mavec s prepoznavno toplino. Večer je bil namenjen več kot 300 umetnikom, partnerjem in vsem, ki so povezani s kulturo. Na glavnem odru sta nastopila tudi Barba in Niko Štembergar Zupan: predstavila sta se s svojimi deli in Mednarodnim simpozijem umetniške keramike V-oglje, ki letos praznuje 20 let delovanja. Na koncu predstavitve je Barba prikazala še delo na lončarskem vretenu.

Potekala so srečanja med galeristi, zbiratelji in poslovnimi partnerji.

Ob razstavnem programu so potekala srečanja med galeristi, zbiratelji in poslovnimi partnerji. Ekipa ART Expo International je predstavila širši program, ki povezuje Ljubljano, Trst in Gradec v enotno platformo, pomembno za razstavljavce iz več kot trideset držav. Obiskovalci so lahko prisluhnili izbranim avtorjem, se udeležili vodstev po razstavnih sklopih in spoznavali ozadja umetniških procesov, ki so stala za razstavljenimi deli. Vzporedno so potekali manjši performansi, med drugim klavirski nastop Musical Stories pianistke Mateje Leko.

Barba in Niko Štembergar Zupan FOTO: Osebni arhiv Niko Zupan