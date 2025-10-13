  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST NA ROBU

Prepoved strganih kavbojk v šolah? Slovenska strokovnjakinja za oblačenje odgovarja (VIDEO)

Kaj je primerno in kaj ni?
FOTO: Vera_petrunina/getty Images
FOTO: Vera_petrunina/getty Images
P. K.
 13. 10. 2025 | 12:28
 13. 10. 2025 | 12:33
1:45
A+A-

Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja, je bila gostja osveženega podkasta Na robu, ki se ponaša z novo voditeljico Beti Burger. Beseda je tekla o kulturi oblačenja, ki dviguje veliko prahu, še posebno med strokovnjaki. Pisanijeva poudarja, da čeprav živimo v demokraciji, kjer naj bi vsakdo imel svobodo izbire, družbene norme, vera, politika in delodajalci še vedno pomembno vplivajo na naše odločitve.

Lea Pisani (desno) in voditeljica Beti Burger sta se pogovarjali o kulturi oblačenja. FOTO: Marko Feist
Lea Pisani (desno) in voditeljica Beti Burger sta se pogovarjali o kulturi oblačenja. FOTO: Marko Feist

Pravila oblačenja v šolah so pogosto predmet razprav, saj odražajo družbene norme in pričakovanja. Italija je pred kratkim zaostrila pravila oblačenja v šolah, kar je sprožilo razpravo o svobodi izbire med učenci. Nekatere šole jim prepovedujejo nošenje prekratkih kril in hlač, prav tako strganih kavbojk. Veliko šol prepoveduje tudi dolge nohte, saj naj bi bili nevarni, ter čevlje in sandale z debelimi podplati. Raziskava, izvedena med skoraj 3000 italijanskimi učenci, je pokazala, da le eden od petih uživa popolno svobodo pri izbiri oblačil. Prepovedane so raztrgane kavbojke, dolgi nohti, kratki topi in trenirke, kar naj bi spodbujalo red in spoštovanje v šolskem okolju.

Celotnemu pogovoru z Leo Pisani lahko prisluhnete na povezavi.

Lea Pisani meni, da prepovedi niso nujno rešitev, temveč so ključni vzgoja in priporočila. Njene izkušnje s predavanj na srednjih šolah kažejo, da se raven kulture oblačenja izboljšuje, kar pripisuje vzgoji in zgledom učiteljev ter staršev.

Več iz teme

Lea PisanipodkastoblačilašolstvoNa robu
ZADNJE NOVICE
13:10
Premium
Razno
NOGOMET

Slovenci danes lovijo podvig, kot ga jeseni še ni bilo

Naša nogometna reprezentanca danes ob 20.45 v Stožicah gosti Švico. Na voljo še manj kot 1000 vstopnic.
Nejc Grilc13. 10. 2025 | 13:10
13:05
Novice  |  Slovenija
POGOVOR

Šef slovenske stranke, ki povzroča največji odpor, se je razgovoril. Poglejte, kako ga je napičil (VIDEO)

V pogovoru za Planet TV je prvak opozicije ocenil stanje v državi.
13. 10. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRAH SE NE POLEŽE

Trkaj sporoča Challetu Salletu: Zavračam takšna dejanja (Suzy)

Vse bolj odmevajo razkritja za zdaj še domnevnega nadlegovanja mladoletnic, za katerimi naj bi stal Saša Petrović oziroma Challe Salle.
13. 10. 2025 | 13:00
12:28
Novice  |  Slovenija
PODKAST NA ROBU

Prepoved strganih kavbojk v šolah? Slovenska strokovnjakinja za oblačenje odgovarja (VIDEO)

Kaj je primerno in kaj ni?
13. 10. 2025 | 12:28
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA V GORAH

Policija sporočila tragično vest, 41-letnica je izgubila boj za življenje

Nanjo je padlo drevo.
13. 10. 2025 | 12:05
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najboljša gobova omaka: triki za pripravo, ki jih je razkrila poznavalka

Vas zanima, kako nastane omaka, ki diši po jeseni? Anja Rot razkrije, katera mešanica gob in zelišč ustvari popoln okus in kako praženje prinese tisti pravi žmoht.
Špela Ankele13. 10. 2025 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki