Prepoved strganih kavbojk v šolah? Slovenska strokovnjakinja za oblačenje odgovarja (VIDEO)

Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja, je bila gostja osveženega podkasta Na robu, ki se ponaša z novo voditeljico Beti Burger. Beseda je tekla o kulturi oblačenja, ki dviguje veliko prahu, še posebno med strokovnjaki. Pisanijeva poudarja, da čeprav živimo v demokraciji, kjer naj bi vsakdo imel svobodo izbire, družbene norme, vera, politika in delodajalci še vedno pomembno vplivajo na naše odločitve.

Lea Pisani (desno) in voditeljica Beti Burger sta se pogovarjali o kulturi oblačenja. FOTO: Marko Feist

Pravila oblačenja v šolah so pogosto predmet razprav, saj odražajo družbene norme in pričakovanja. Italija je pred kratkim zaostrila pravila oblačenja v šolah, kar je sprožilo razpravo o svobodi izbire med učenci. Nekatere šole jim prepovedujejo nošenje prekratkih kril in hlač, prav tako strganih kavbojk. Veliko šol prepoveduje tudi dolge nohte, saj naj bi bili nevarni, ter čevlje in sandale z debelimi podplati. Raziskava, izvedena med skoraj 3000 italijanskimi učenci, je pokazala, da le eden od petih uživa popolno svobodo pri izbiri oblačil. Prepovedane so raztrgane kavbojke, dolgi nohti, kratki topi in trenirke, kar naj bi spodbujalo red in spoštovanje v šolskem okolju.

Lea Pisani meni, da prepovedi niso nujno rešitev, temveč so ključni vzgoja in priporočila. Njene izkušnje s predavanj na srednjih šolah kažejo, da se raven kulture oblačenja izboljšuje, kar pripisuje vzgoji in zgledom učiteljev ter staršev.