Prepovedane droge na mariborski srednji šoli! Dijak potreboval zdravniško pomoč, policija preiskuje, kaj se je zgodilo

Na eni izmed mariborskih srednjih šol je prišlo do neljubega dogodka, v katerem je dijak po domnevnem zaužitju prepovedanih substanc potreboval zdravniško pomoč.

Po poročanju portala Lokalec.si se je dogodek zgodil v povezavi s Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor. Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da so se policisti odzvali na klic v zvezi z mladoletno osebo, ki je potrebovala zdravstveno pomoč. »Trenutno še zbiramo obvestila in preverjamo okoliščine dogodka tudi v povezavi s sumom zaužitja prepovedanih drog oziroma sumom storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu,« pojasnjujejo policisti.

Ravnateljica šole Mateja Kišek Vovk je za omenjeni lokalni portal potrdila, da so bili 13. oktobra obveščeni o domnevni uporabi oziroma posedovanju prepovedanih substanc med dijaki. »Z dogajanjem so nas seznanili starši dijaka, ki je zaužil prepovedane substance in je potreboval zdravniško pomoč.« Vodstvo šole je o dogodku obvestilo policijo in starše domnevno vpletenih dijakov, policisti pa so na šoli že opravili razgovore.