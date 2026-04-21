Presenečeni? Potem ko je bil oproščen obtožb o nasilju v družini in zalezovanju, se nekdanji poslanec SD vrača

Jani Prednik je zaradi ovadbe, ki jo je proti njemu vložila njegova bivša partnerka, odstopil kot poslanec Socialnih demokratov oktobra 2025. Tožilstvo ni ugotovilo družinskega nasilja in zalezovanja, grožnjo pa je prepoznalo, vendar je bil predlog za pregon vložen prepozno. Konec marca so zato kazensko ovadbo zavrgli, a mnogi so se vseeno spraševali, ali je to konec njegove politične kariere.

A očitno se Prednik vrača, saj, kot navaja Delo, sicer »trenutno še nima izdelanega mnenja oziroma cilja, kam in kako«. Potrdil je, da je še vedno član stranke Socialnih demokratov.

Janija Prednika je zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini septembra lani najprej ovadila njegova bivša partnerka, nato pa še kriminalisti Policijske uprave Celje, ki so zoper Prednika kazensko ovadbo na slovenjgraško tožilstvo podali januarja letos zaradi suma kaznivih dejanj grožnje in zalezovanja. Prednik je bil v postopku kot osumljenec zaslišan januarja letos. Nekdanji poslanec je lani v odzivu zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa »v stiski odreagiral narobe«. Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu pa je 30. marca nato zavrglo omenjeni kazenski ovadbi.

Je pa za Delo potrdil, da resno razmišlja, da bi kandidiral na jesenskih lokalnih volitvah. Ni še odločen, ali bo kandidiral samostojno ali na listi stranke SD, saj da je do volitev še nekaj časa.