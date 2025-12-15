Presenečenje decembra: Golob se pobira, Janša pada?

Podpora vladi Roberta Goloba je v decembru rahlo narasla in znaša dobro tretjino, kaže anketa Mediane za POP TV. Med strankami še naprej vodi SDS, ki jo podpira 19,5 odstotka vprašanih, Svoboda ji sledi s 16,1-odstotno podporo. Najbolj priljubljena med politiki ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 34,2 odstotka vprašanih, kar je 2,2 odstotka več kot novembra (32 odstotkov). Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, je decembra padel za dober odstotek in znaša 52,7 odstotka (novembra 53,8 odstotka). Delež neopredeljenih pa je padel na 13,1 odstotka z novembrskih 14,2 odstotka.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 19,5 odstotka vprašanih obkrožilo opozicijsko SDS, kar je odstotek manj kot novembra (20,5 odstotka). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki ji je v tokratni anketi podpora zrasla, saj bi jo izbralo 16,1 odstotka vprašanih, novembra pa 14,9 odstotka. Tudi koalicijski SD je podpora z novembrskih 5,2 zrasla na 6,1 odstotka.

Demokrati so se v tokratni anketi prebili na četrto mesto s petimi odstotki podpore (novembra 3,9 odstotka), sledi jim opozicijska Nova Slovenija, ki ji je podpora z novembrskih 4,5 odstotka narasla na 4,8 odstotka podpore.

V decembrski anketi je podpora za 0,7 odstotka zrasla zunajparlamentarni stranki Resni.ca, ki bi jo obkrožilo 3,3 odstotka vprašanih. Na sedmem mestu je Prerod z 2,8-odstotno podporo (novembra 4,5 odstotka), sledijo Pirati z 2,7 odstotka podpore (novembra 1,4 odstotka), SLS z 2,4 odstotka (novembra 2,5 odstotka) in zavezništvo koalicijske Levice in Vesne z 2,2 odstotka (novembra 3,6 odstotka).

FOTO: Foto: UI

Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 18 odstotkov (novembra 17 odstotkov). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je v primerjavi z oktobrom rahlo nižje, z 9,3 je padlo na 8,1 odstotka. Z 0,9 na 1,2 odstotka pa se je zvišal delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, če bi bile volitve jutri, ni želel odgovoriti.

Kdo so najbolj priljubljeni politiki?

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, na tretjem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Evropska komisarka Marta Kos se je uvrstila na četrto mesto.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec se je povzpel na 7. mesto. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je uvrstil na 11. mesto, sledi ministrica za kulturo in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec je na 16. mestu, sledi mu predsednik SDS Janez Janša.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 8. in 11. decembrom na reprezentativnem vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev Slovenije.