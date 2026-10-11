Presenečenje po prvih rezultatih? Poglejte, koliko jih je glasovalo ZA ukinitev RTV-prispevka

Prve preštete glasovnice z današnjih referendumov kažejo, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so za glasovali na posvetovalnem referendumu o socialni pomoči, najbolj izenačen pa je izid na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi rtv-prispevka je za glasovalo 55,12 odstotka, proti pa 44,88 odstotka volivcev.

Na današnjem posvetovalnem referendumu, 11. oktobra 2026, so volivci odločali o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka, ki predstavlja glavni vir financiranja Radiotelevizije Slovenija. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija?« Glas ZA je torej pomenil podporo ukinitvi obveznega prispevka, glas PROTI pa podporo njegovi ohranitvi. Po prvih podatkih, ki jih navajajo delni rezultati, je ukinitev podprlo 55,12 odstotka volivcev, proti pa jih je glasovalo 44,88 odstotka. Toda to še ne pomeni, da bodo gospodinjstva prenehala plačevati RTV-prispevek. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor ni pravno zavezujoč. Za dejansko ukinitev obveznega prispevka bi bila potrebna sprememba zakonodaje, do takrat pa plačevanje ostaja obvezno.

Volilna udeležba je bila po zadnjih podatkih 38,69-odstotna.