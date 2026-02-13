Presenečenje? To Janšev Mahnič predlaga, če desnosredinska koalicija ne bo dobila večine

Razlika med podporo SDS in Gibanja Svoboda pred začetkom volilne kampanje je 3,1 odstotne točke, kaže zadnja javnomnenjska raziskava Valicona za Siol. SDS bi volilo 22,2 odstotka vprašanih (januarja 22,4), Gibanje Svoboda pa 19,1 odstotka (januarja 18,3). Na tretjem mestu je SD z 9,1 odstotka (januarja 8,6).

Ob tem je prvak SDS Janez Janša v Odmevih jasno napovedal, pod kakšnimi pogoji bi njegova stranka po volitvah sploh prevzela vodenje vlade. Tako je zatrdil, da brez trdne večine ne bodo sestavljali oblasti.

Mahnič predlaga čakanje, če jim ne bo uspelo z desnosredinsko koalicijo

Kasneje se je s svojevrstno volilno analizo in napovedjo povolilnih koalicij oglasil še Janšev poslanec Žan Mahnič, ki je pred časom razburil z idejo o ustanovitvi urada za deportacije.

Tako pravi, da so zadnja (slaba) štiri leta, kljub mučnim trenutkom v parlamentu, hitro minila. »V primeru, da na parlamentarnih volitvah SDS in koalicija NSi, SLS in stranka Fokus same ne dobijo večine za močno desnosredinsko vlado, ki omogoča vladanje brez izsiljevanj liberalcev in woke desničarjev, je smiselno počakat še leto ali dve, ki bosta minili še hitreje kot zadnja štiri.« Ob tem je napovedal, bi imela vlada, ki bi jo sestavili Gibanje Svoboda, Demokrati Anžeta Logarja, SD, Levica in Prerod Vladimirja Prebiliča, kratek rok trajanja, še posebej, ker bi potrebovali 4 do 5 strank za koalicijo. »Po takšni vladi pa bi bila Slovenija v stanju, da večina desne sredine na začetku naštetih strank sploh ne bi bila vprašljiva,« je še dodal Mahnič.