Presenečenje v Mariboru! To sta storila Frangež in Greiner, ko sta izvedela za rezultate

V Mestni občini Maribor (MOM) se bodo volivci morali na volišča odpraviti čez 14 dni še enkrat. V prvem krogu namreč župana niso uspeli izbrati, je bila pa v MOM volilna udeležba precej nizka, manj kot 30-odstotna. Največ glasov sta po prvih informacijah dobila Matevž Frangež in Bor Greiner. Razlika med njima je manj kot pet odstotkov odstotkov, v prednosti je Frangež, prešteti pa so že skoraj vsi glasovi. Ko sta Frangež in Greiner izvedela, da se bosta za županski stolček ponovno pomerila v drugem krogu, sta pokazala, da med njima ni hude krvi, zavisti ali hude tekmovalnosti, pred kamerami POP TV sta se namreč iskreno objela.

Po tem, ko se je aktualni župan Saša Arsenović po osmih letih oziroma dveh zaporednih mandatih odločil, da letos ne kandidira, se je mnogo njegovih volivcev odločilo podpreti izkušenega politika Matevža Frangeža, v zadnjih dneh pa je na priljubljenosti pridobil tudi Greiner.

Na županski stolček je sicer že v prvem krogu močno upal predvsem Frangež, nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, sicer pa dolgoletni član stranke SD, ki ji je zvest kar 30 let, čeprav se s stranko, kot je nekajkrat poudaril, ne strinja vedno. »Naše ambicije za Maribor so velike, zato pričakujemo zmago, uspeh bi bil tudi uvrstitev v drugi krog,« je po zaprtju volišč dejal Frangež, ki je bil sicer razočaran nad volilno udeležbo. Njegova osrednja zgodba je bila gospodarska renesansa Maribora, tehnološki park in večja razvojna ambicioznost. »Frangež ima izkušnje in voljo, da bi mesto dobro vodil, ostala kandidata, ki jima kaže najbolje, pa imata pa hendikep, da ne poznata mesta tako dobro,« je pred objavo rezultatov lokalnih volitev v MOM za POP TV dejal politolog in politik Igor Lukšič.

Bor Greiner, ki že od začetka kampanje velja za favorita, se je na volitve podal brez političnih izkušenj in tudi z nizkimi pričakovanji, a so mu predikcije kazale dobro. Tudi sam si je želel, da bi prišel v drugi krog, kjer je dejal, da bi se rad pomeril s Korenovo, a se to ne bo zgodilo, njegov protikandidat bo Frangež.