Presenečenje! Slovenska glasbenica odhaja na Evrovizijo na Dunaj (VIDEO)

Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na Izboru za Pesem Evrovizije maja na Dunaju ne bo sodelovala, je pa zato slovenska glasbenica Eva Marija Puc zmagala na luksemburškem tekmovanju in bo zastopala njihove barve. 20-letna vsestranska slovenska glasbenica Eva Marija Puc z družino živi v Luksemburgu, je namreč postala velika zmagovalka tamkajšnjega izbora za pesem Evrovizije.

Na glasbenem tekmovanju na Dunaju predstavila s pesmijo Mother Nature, ki naj bi bila simbol upanja, svobode in občutka prizemljenosti. Glasbo in besedilo napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. Po poročanju portala OGAE Slovenija je bila zmagovalka tako strokovne žirije (94 točk), kot tudi telefonskega glasovanja, kjer je osvojila kar 128 točk, in s tem več kot prepričljivo zmagala.

»Vabi te, da se ponovno povežeš s svojim notranjim otrokom in se osvobodiš svojih strahov,« je še opisala 20-letnica, ki je solo za violino, ki je ostal v končni različici skladbe, improvizirala.

Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. Na luksemburškem konservatoriju se je podala na multidisciplinarno pot – študirala je violino, petje, klavir in baskitaro v različnih žanrih, od džeza in klasike do poproka. Nastopa že od 14. leta, trenutno pa študira pisanje pesmi v Londonu.

Pet držav odpovedalo sodelovanje, med njimi Slovenija

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo letos potekalo na Dunaju, vseh 90.000 vstopnic je bilo razprodanih v rekordnem času. Kot je sporočila EBU, so bile vstopnice za finale razprodane v zgolj 14 minutah, vstopnice za preostale prireditve pa v eni uri.

Tekmovanje je sicer že mesece v znamenju trenj glede udeležbe Izraela. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da ga bodo bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze. Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije.

Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.