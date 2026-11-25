Letošnja letina jabolk je že zdavnaj pospravljena in varno shranjena v hladilnicah in skladiščih. Čas je za inventuro.

Združenje za sadjarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij opozarja na velik pomen slovenskega sadjarstva za prehransko varnost države, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne krajine. Hkrati poudarja nujnost vlaganja v prilagajanje podnebnim spremembam, ki vse bolj zaznamujejo pridelavo sadja tudi v Sloveniji. »Prilagajanje podnebnim spremembam bi moralo postati ena od razvojnih prioritet slovenske kmetijske politike. Če želi Slovenija ohraniti domačo pridelavo sadja in povečati samooskrbo, bo treba nadaljevati in okrepiti podporo naložbam v namakanje, zaščito pred pozebo in točo, učinkovito rabo vode, digitalizacijo pridelave ter obnovo sadovnjakov.«

Prilagajanje podnebnim spremembam bi moralo postati ena od razvojnih prioritet slovenske kmetijske politike.

Najpomembnejša sadna vrsta v Sloveniji in eden najbolj prepoznavnih simbolov domačih pridelkov ostaja še naprej – jabolko. Tudi tradicionalni slovenski zajtrk ga ima na krožniku. Za vsakim slovenskim jabolkom stojijo znanje, dolgoletne izkušnje in predanost naših sadjarjev.

Odpornejše sorte

Po podatkih Registra kmetijskih gospodarstev je bilo marca letos v Sloveniji evidentiranih 1673 ha nasadov jablan, ki jih obdeluje 279 pridelovalcev. Več kot polovico površin (59 %) obdelujejo družinske kmetije, medtem ko pravne osebe upravljajo dobrih 41 odstotkov nasadov. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2025 v Sloveniji pridelanih približno 44.400 ton jabolk, kar je občutno manj kot leto poprej.

Podatki Registra kmetijskih gospodarstev kažejo, da v Sloveniji raste več kot 130 sort jabolk. To kaže tudi na izjemno sortno pestrost slovenskega sadjarstva, ki je med največjimi v Evropi glede na velikost države. Slovenske sadovnjake najbolj zaznamujejo sorte gala (279 ha), idared (264 ha), topaz (203 ha), zlati delišes (186 ha), jonagold (144 ha) in fuji (109 ha), ki skupaj predstavljajo približno 71 odstotkov vseh površin pod jablanami v Sloveniji.

40 SORT IMA REKORDER med pridelovalci.

Spodbuden je tudi naraščajoč delež proti škrlupu odpornih sort. Te danes zavzemajo že skoraj 269 hektarjev oziroma več kot 16 odstotkov površin pod jablanami. Najbolj izstopa sorta topaz, ki predstavlja več kot tri četrtine vseh odpornih nasadov. Ob njej slovenski sadjarji vse bolj uvajajo tudi sorte bonita (25 ha), opal (11 ha), crimson crisp (9 ha), gaia (5 ha), merkur (4,5 ha), rubelit (3,4 ha) ...

Posebno pomemben podatek je, da je bilo po letu 2015 zasajenih več kot 192 hektarjev odpornejših sort, kar je skoraj 12 odstotkov slovenskih jablanovih nasadov. To kaže, da sadjarji pri obnovi nasadov vse pogosteje posegajo po sortah, ki omogočajo bolj trajnostno pridelavo in prispevajo k zmanjšani porabi sredstev za varstvo rastlin.

Samooskrbni in zdravi Direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je poudarila, da je sadjarstvo ena izmed kmetijskih panog, ki so najbolj izpostavljene posledicam podnebnih sprememb ter da ima velik pomen za prehransko varnost, gospodarstvo in razvoj podeželja. »Vsak evro, vložen v povečanje odpornosti sadovnjakov, je naložba v bolj samooskrbno in bolj zdravo Slovenijo.« Z izbiro domačega sadja, pravi, podpiramo slovenske pridelovalce, ohranjamo delovna mesta na podeželju, zmanjšujemo odvisnost od uvoza in prispevamo k trajnostni prihodnosti slovenskega kmetijstva.

Tatjana Zagorc, direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij FOTO: Marko Feist

Problematična starost

Po drugi strani slovenski sadjarji še vedno ohranjajo tudi pomemben del sadjarske dediščine, saj stare oziroma avtohtone in tradicionalne sorte rastejo na več kot 55 hektarjih površin, pri čemer izstopajo predvsem carjevič (28 ha), bobovec (8,5 ha) in boskopski kosmač (5 ha).

Slovenski sadjarji še vedno ohranjajo tudi pomemben del naše sadjarske dediščine, v kateri izstopa sorta carjevič. FOTO: Leon Vidic

Slovenski sadjarji pri izbiri sort stavijo tudi na pestrost. Povprečna kmetija prideluje osem sort jabolk, rekorder med pridelovalci jih ima kar 40. Več kot 40 odstotkov sadjarjev prideluje od šest do deset različnih sort, kar omogoča razporeditev obiranja skozi sezono ter širšo ponudbo za potrošnike.

Podatki razkrivajo tudi geografsko koncentracijo slovenskega sadjarstva. Med občinami po površini pod jablanami vodi Krško s skoraj 184 hektarji, sledijo Žalec, Slovenska Bistrica, Brežice in Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med regijami izstopata Posavska in Podravska, ki skupaj predstavljata osrednje območje tržne pridelave jabolk v Sloveniji.

Kljub rednim obnovam nasadov ostaja velik izziv njihova starostna struktura. Več kot 70 odstotkov površin predstavljajo nasadi, starejši od 15 let, medtem ko je nasadov, mlajših od pet let, le slabih 12 odstotkov. To kaže, da bo v prihodnjih letih obnova sadovnjakov ključna za ohranjanje konkurenčnosti in stabilne domače pridelave jabolk.

Tradicionalnega slovenskega zajtrka ni brez jabolka. FOTO: Ljubo Vukelič

Bilo jih je še več V knjigi avtorja Janeza Zalokarja Umno kmetovanje in gospodarstvo iz leta 1854 lahko spoznamo tedaj razširjene sadne vrste in sorte. Pred več kot 170 leti so omenjali, denimo, čez 200 sort jablan, 133 sort hrušk, 48 sort sliv in 70 sort češenj. Gojili so tudi nešplje, skorše, cibore, mirabelce, leske, orehe in murve.

Čeprav slovenski sadjarji skrbijo za kakovostno domačo pridelavo, Slovenija trenutno zagotovi le približno petino potreb po sadju, saj stopnja samooskrbe s sadjem po zadnjih podatkih znaša zgolj 21 odstotkov. Preostanek sadja prihaja iz uvoza.

Kljub zahtevnim razmeram slovenski sadjarji vlagajo v sodobne tehnologije pridelave in zaščite sadovnjakov. Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je z zaščitnimi mrežami pokritih že skoraj 1500 hektarjev intenzivnih sadovnjakov, namakanih pa približno 950 hektarjev sadjarskih površin. Takšne naložbe pomembno zmanjšujejo tveganje zaradi vremenskih ekstremov, vendar same po sebi ne zadostujejo za dolgoročno odpornost panoge.