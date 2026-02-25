Pred volitvami zasuk na političnem parketu! Poglejte, komu kaže najbolje

Če bi danes na volišča odšli zgolj opredeljeni volivci, bi bila razdelitev sil v parlamentu presenetljivo izenačena. Projekcija poslanskih mandatov, ki temelji na najnovejši javnomnenjski raziskavi, ki jo je Valicon izvedel za Siol, kaže, da bi tako SDS kot Gibanje Svoboda prejela po 27 sedežev. Izračun temelji izključno na tistih, ki so že izrazili svojo volilno izbiro, zato ne vključuje neopredeljenih in tistih, ki še niso odločeni glede udeležbe na volitvah.

Ko seštejemo mandate, se pokaže takšna slika: Gibanje Svoboda (27), SD (9), Levica z Vesno (7) in Prerod Vladimirja Prebiliča (4) bi skupaj zbrali 47 poslanskih sedežev. To je en mandat več od minimalne večine, ki znaša 46 glasov. Ob takšnem razmerju je trenutno bolj verjetna nova levosredinska vlada.

Na drugi strani ima SDS Janeza Janše 27 sedežev. Skupaj z NSi + SLS + Fokus (6) ter Demokrati Anžeta Logarja (8) ima torej zagotovljenih 41 sedežev, kar je za desnosredinsko vlado premalo. Do potrebne večine mu manjka pet glasov. Če bi želel oblikovati desnosredinsko vlado, bi moral nujno pridobiti podporo Prebiliča in še vsaj enega poslanca z levega pola.

Prebilič noter, Resnica ven

Aktualna anketa prinaša še eno pomembno spremembo. Stranka Resnica Zorana Stevanovića bi po tej projekciji ostala zunaj parlamenta. Namesto nje bi se v državni zbor uvrstil Vladimir Prebilič s svojo listo Prerod. Vse kaže, da so mu koristila predvolilna soočenja, kjer je dobil več prostora in prepoznavnosti, saj je tako na nacionalni kot na komercialni televiziji sodeloval ob boku trenutno vodilnih politikov v državi.

Zadnja televizijska soočenja so sicer pokazala precej umirjen nastop Janeza Janše, vsaj v primerjavi z ostrejšo retoriko na družbenih omrežjih. Strategija je očitno usmerjena v nagovarjanje zmernejših desnih volivcev. Robert Golob je medtem branil delo vlade, predvsem na področju zdravstva in gospodarstva, kjer se med vodilnima taboroma kažejo globoke razlike. Kljub temu ostrine, ki običajno zaznamuje finiš kampanje, za zdaj še ni. A številke že rišejo jasno sliko: vse kaže, da bo pred 22. marcem še pestro.