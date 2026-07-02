Presenetljivi podatki z Bleda: toliko glob so letos in lani izdali za poležavanje v senci in kopanje

Pisali smo že, da je na Bledu na priobalnem pasu med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice prepovedano sedenje v senci, poležavanje in kopanje na varovanem delu. Območje je ograjeno in označeno z opozorilnimi tablami, za kršitelje pa je predvidena globa 200 evrov. Kljub temu, kot poroča Delo, občinski redarji letos niso izdali še nobene kazni, saj pojasnjujejo, da dajejo prednost opozorilom in obiskovalce najprej usmerijo na urejene površine.

Lani so med celotno turistično sezono zaradi tovrstnih kršitev izdali 17 glob. Kazen izrečejo le v primerih, ko opozorilo ne zaleže, piše Delo.

Na občini poudarjajo, da je namen ukrepov zaščititi občutljivo obalo Blejskega jezera pred erozijo, teptanjem vegetacije in drugimi posledicami množičnega obiska. Letos so zato pod Stražo uredili tudi novo območje za počitek v senci z ležalniki ter prostor za pse.

Redarji bodo vse do septembra med 12. in 20. uro nadzirali najbolj obiskane dele obale in obiskovalce usmerjali na tri uradna kopališča – Malo Zako, Veliko Zako in Grajsko kopališče. Po navedbah občine so kršitelji najpogosteje tuji obiskovalci, ki lokalnih pravil ne poznajo.