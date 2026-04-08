Prešeren bi bil danes na vseh družbenih omrežjih

V galeriji Doma kulture Gornja Radgona so odprli razstavo, ki so jo oblikovali člani domačega likovnega društva s predsednico Dano Štrucelj na čelu. Če nanjo pogledamo skozi antropološko lečo, vidimo, da človek že od nekdaj poskuša ustaviti čas, ga dokumentirati, razumeti in mu dati obliko. Razstava ne predstavlja le estetskih objektov, temveč procese. Naslov namiguje na dejstvo, da kultura ni statična, temveč kot reka teče, se prilagaja strugi časa, a hkrati ohranja svojo substanco. Predstavljeni avtorji so ujeli trenutke te transformacije, s čimer so nam omogočili vpogled v to, kako se naša identiteta v toku desetletij spreminja, a hkrati ostaja trdno zasidrana v našem domačem okolju. Razstava je povabilo k dialogu med tistim, kar smo bili, in tistim, kar postajamo, je bilo slišati ob odprtju.
26 domačih slikarjev sodeluje.
Razstava Tokovi časa: preteklost – sedanjost – prihodnost je lep dokaz ustvarjalnosti, predanosti in ljubezni do kulture. Ob odprtju, ki ga je vodil kulturni ustvarjalec in novinar Andrej Okreša, so organizatorji izrazili hvaležnost Občini Gornja Radgona za podporo, ki omogoča, da umetnost raste in ostaja vidna v širšem prostoru. »Posebna zahvala velja soustanovitelju in prvemu predsedniku Likovnega društva GR Zlatku Šajharju,« je povedala Štrucljeva. Zbrane sta pozdravili tudi Tatjana Karba Kotnik, direktorica zavoda Kultprotur, in radgonska županja Urška Mauko Tuš, ki je razstavo 26 slikarjev tudi odprla. Dela je predstavila mentorica tridnevne kolonije, akademska slikarka Aleksandra Fekonja.