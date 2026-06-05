Prešerno poletje v Kranju 2026

Od junija do septembra je Kranj festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja, ki ponuja koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, kaže, da poleti Kranj živi s kulturo noč in dan.

Kranj s kulturo in športom

Pred nami je več kot 200 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Vzdušje Prešernega poletja v Kranju je barvita paleta poletnih koncertov in dogodkov številnih organizatorjev:

– Letno gledališče Khislstein (21. 5.–4. 9.), 20 dogodkov s pravim mestnim šikom

– SubArt open air festival (26. 6.–28. 7.), alternativni glasbeni in urbani kulturni festival

– Teden mladih (3.–11. 7.), najdaljši teden za mladino in mlade po duši

– Poletni petki na Pungartu (29. 5.–8. 8.), 12 koncertov jazzy glasbenih zvrsti

– Torkovi kulturni vdihi (julij–avgust), 8 večerov literarnih in pogovornih večerov ter gledaliških predstav

– Glasbeni večeri pod grajsko lipo (1. 7.–26. 8.), 8 intimnih večerov s slovenskimi glasbeniki

– Kranfest (24.–25. 7.), festival za staro in mlado, s programom za vse okuse

– Jazz Kamp Kranj (13.–22. 8.), najprepoznavnejši jazz festival v Sloveniji

– Festival Fragmenti Vol3 (15.–30. 8.), festival ustvarjalnosti in kulture

– Kranj Foto Fest (27. 8. – 27. 9.), mednarodni fotografski festival

– L’ Etape Slovenia by Tour de France (5.–6. 9.), dvodnevni rekreativni kolesarski festival

– poletno dogajanje v Hiši Layer, program sodobne umetnosti in urbane kulture

– Velika nagrada Kranja (30. 8.), najstarejša slovenska kolesarska dirka



FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kranj z doživetji

Razgledi na Alpe, človeška ribica v Rovih pod starim mestom in kabinet svetovnega pionirja fotografije je le nekaj namigov, zakaj je Poletje v Kranju res nekaj posebnega. Vstopnice Prešernega poletja prinašajo 20-odstotni popust za kranjska doživetja in številne vodene oglede.

Kranjskih NAJ 5, ki jih pri raziskovanju Kranja ne gre zamuditi:

Info center SOS proteus: pionirsko zatočišče za človeške ribice in center varovanja podzemnih voda. Po Info centru vas popeljejo znanstveniki iz Jamskega laboratorija Tular, ki se že več kot 60 let ukvarjajo z varstvom in raziskovanjem človeške ribice. Info center SOS Proteus je prvi na svetu z aktivnim spremljanjem vpliva obiskovalcev na človeške ribice.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kabinet izumitelja Puharja: razkriva življenje in delo Kranjčana, ki je sredi 19. stoletja izumil fotografijo na steklo in s tem presegel svoj čas. V nekdanjem fotografskem ateljeju si lahko ogledate njegove izvirne pripomočke, sobo gibljivih slik in iluzij, se oblečete v kostume iz 19. stoletja in domov odnesete svoj portret, natisnjen na steklu, kot v Puharjevih časih.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Zvonik cerkve sv. Kancijana: je najvišja razgledna točka v mestu. Z vrha se vam odprejo pogledi na Kranj in vse strani neba. Zvonik je za samostojni ogled na voljo vsak dan v tednu od 9. do 18. ure. Razgled vam pove, da je Kranj odlično izhodišče za aktivni oddih.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Muzejska pot: obiskovalca vodi skozi pet muzejskih hiš Gorenjskega muzeja in je sprehod skozi zgodovino Kranja in Gorenjske.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Cifra al mož: prek igre nasprotij osvetljuje različne obraze Franceta Prešerna.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Preverite program Prešernega poletja v Kranju, rezervirajte svoje doživetje, zagotovite si vstopnico za koncert in zapišite svoj najljubši dan v Kranju v svoj koledar.

Več informacij: Zavod za kulturo in turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, telefon: 04 238 04 50, vsak dan od 9. do 18. ure.

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