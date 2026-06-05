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Predstavitvena informacija  |   DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
Promo Slovenske novice
 5. 6. 2026 | 11:06
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Od junija do septembra je Kranj festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja, ki ponuja koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, kaže, da poleti Kranj živi s kulturo noč in dan.

Kranj s kulturo in športom

Pred nami je več kot 200 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Vzdušje Prešernega poletja v Kranju je barvita paleta poletnih koncertov in dogodkov številnih organizatorjev:

Letno gledališče Khislstein (21. 5.–4. 9.), 20 dogodkov s pravim mestnim šikom

SubArt open air festival (26. 6.–28. 7.), alternativni glasbeni in urbani kulturni festival

Teden mladih (3.–11. 7.), najdaljši teden za mladino in mlade po duši

Poletni petki na Pungartu (29. 5.–8. 8.), 12 koncertov jazzy glasbenih zvrsti

Torkovi kulturni vdihi (julij–avgust), 8 večerov literarnih in pogovornih večerov ter gledaliških predstav

Glasbeni večeri pod grajsko lipo (1. 7.–26. 8.), 8 intimnih večerov s slovenskimi glasbeniki

Kranfest (24.–25. 7.), festival za staro in mlado, s programom za vse okuse

Jazz Kamp Kranj (13.–22. 8.), najprepoznavnejši jazz festival v Sloveniji

Festival Fragmenti Vol3 (15.–30. 8.), festival ustvarjalnosti in kulture

Kranj Foto Fest (27. 8. – 27. 9.), mednarodni fotografski festival

L’ Etape Slovenia by Tour de France (5.–6. 9.), dvodnevni rekreativni kolesarski festival

– poletno dogajanje v Hiši Layer, program sodobne umetnosti in urbane kulture

– Velika nagrada Kranja (30. 8.), najstarejša slovenska kolesarska dirka

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kranj z doživetji

Razgledi na Alpe, človeška ribica v Rovih pod starim mestom in kabinet svetovnega pionirja fotografije je le nekaj namigov, zakaj je Poletje v Kranju res nekaj posebnega. Vstopnice Prešernega poletja prinašajo 20-odstotni popust za kranjska doživetja in številne vodene oglede.

Kranjskih NAJ 5, ki jih pri raziskovanju Kranja ne gre zamuditi:

Info center SOS proteus: pionirsko zatočišče za človeške ribice in center varovanja podzemnih voda. Po Info centru vas popeljejo znanstveniki iz Jamskega laboratorija Tular, ki se že več kot 60 let ukvarjajo z varstvom in raziskovanjem človeške ribice. Info center SOS Proteus je prvi na svetu z aktivnim spremljanjem vpliva obiskovalcev na človeške ribice.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kabinet izumitelja Puharja: razkriva življenje in delo Kranjčana, ki je sredi 19. stoletja izumil fotografijo na steklo in s tem presegel svoj čas. V nekdanjem fotografskem ateljeju si lahko ogledate njegove izvirne pripomočke, sobo gibljivih slik in iluzij, se oblečete v kostume iz 19. stoletja in domov odnesete svoj portret, natisnjen na steklu, kot v Puharjevih časih.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Zvonik cerkve sv. Kancijana: je najvišja razgledna točka v mestu. Z vrha se vam odprejo pogledi na Kranj in vse strani neba. Zvonik je za samostojni ogled na voljo vsak dan v tednu od 9. do 18. ure. Razgled vam pove, da je Kranj odlično izhodišče za aktivni oddih.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Muzejska pot: obiskovalca vodi skozi pet muzejskih hiš Gorenjskega muzeja in je sprehod skozi zgodovino Kranja in Gorenjske.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Cifra al mož: prek igre nasprotij osvetljuje različne obraze Franceta Prešerna.

FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

Preverite program Prešernega poletja v Kranju, rezervirajte svoje doživetje, zagotovite si vstopnico za koncert in zapišite svoj najljubši dan v Kranju v svoj koledar.

Več informacij: Zavod za kulturo in turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, telefon: 04 238 04 50, vsak dan od 9. do 18. ure.

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