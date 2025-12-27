Poročali smo že, da se je v petek na Prešernovem trgu zvečer zbralo več deset harmonikarjev, ki so se odzvali pozivu na srečanje v podporo slovenski glasbi ob dnevu samostojnosti.

Organizatorji so shod prijavili, saj je mesto z odlokom prepovedalo spontane glasbene nastope do konca leta. Gneča je bila velika, saj se je v središču mesta odvil tudi sprevod dedka Mraza.

»Ljubljano smo spet naredili slovensko«

Pobudnik shoda Silvo Mesojedec je pred časom razložil, da ideja izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo. Po dogodku pa je sporočil: »Nepozaben večer, ki bo za vedno ostal zapisan v spominu Ljubljane. Na dan samostojnosti in enotnosti je naša prestolnica zadihala s slovensko glasbo – z emocijami, ponosom in toplino, ki nas povezuje kot narod. Težko je opisati občutek, ko vidiš, da se tvoja pobuda spremeni v morje čustev, nasmehov in iskrene pripadnosti. Hvaležen sem za vse posnetke, fotografije in videe, ki ste jih delili – vsak izmed njih je dokaz, da slovenska glasba živi in da ima v srcih ljudi posebno mesto. Iskrena hvala soorganizatorju Leopold Polde Pungerčar ter vsem harmonikarjem in glasbenikom, ki ste s svojo energijo, predanostjo in talentom ustvarili večer, ki je presegel pričakovanja. Posebna zahvala pa gre vam, obiskovalcem. Vaša množična udeležba je bila najlepše sporočilo – pokazali ste, da cenite, spoštujete in ljubite slovensko glasbo. Verjamem, da se bomo 26. 12. 2026 zbrali še v večjem številu, z boljšimi izkušnjami in še močnejšo energijo. Sinočnji večer je bil dokaz, da zmoremo – skupaj.

Hvala vsem, iz srca. Ob tej priložnosti vam želim vse lepo, zdravo in srčno v letu 2026. Naj nas slovenska glasba še naprej povezuje,« je zapisal.

Je pa nastopajoče harmonikarje z obiskom presenetil tudi šef SDS Janez Janša. Ob tem je objavil tudi posnetek dogajanja s pripisom: »Ljubljano smo spet naredili slovensko.«

Harmonikarji najstniki se nastopa niso udeležili zaradi državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti, ko so pred 35 leti razglasili rezultat plebiscita o samostojnosti Slovenije, ampak ker takšno glasbo poslušajo že od rojstva.

Slišati je bilo mogoče skladbe V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku ...

Starejša generacija poslušalcev pa je poudarjala, da tovrstna glasba pritiče današnjemu državnemu prazniku, ker je »to naša dežela, naša glasba in v tem uživajo«.

