URA

Prešli smo na poletni čas, NIJZ svetuje: »Preživite čim več časa na dnevni svetlobi«

S premikom urinih kazalcev z druge na tretjo uro smo prešli na poletni čas in se poslovili od zimskega obdobja. Premik na poletni čas nam je prinesel uro manj spanja, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje.
Spali smo uro manj. FOTO: Getty Images
Spali smo uro manj. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 3. 2026 | 07:55
 29. 3. 2026 | 08:00
Pred spanjem izberite za vas primerno tehniko sproščanja in ne preobremenite svojega urnika po premiku ure, svetujejo na NIJZ. Če po premiku ure čutite zaspanost, vam lahko kratki dremeži do 20 minut zgodaj popoldne pomagajo ohraniti budnost. Pri tem svetujejo še upoštevanje desetih 10 priporočil za zdravo spanje odraslih. Čeprav je bil poletni čas v preteklosti uveden predvsem zaradi varčevanja z energijo, so v zadnjih letih pogosto prisotne razprave o tem, ali je še vedno potreben, saj vse kaže, da prihranek energije ni tako velik kot v preteklosti.

image_alt
Poskusite spomladansko razstrupljanje jeter z regratom

V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 pa je bila sprejeta odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj. Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni, pripomogel pa naj bi pri zmanjšanju porabe energentov in boljšemu izkoristku svetlega dela dneva.

Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke. Ukrep ima nemalo nasprotnikov, ki menijo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na zdravje ljudi. Evropska komisija je leta 2019 sicer predlagala ukinitev premikanja ure že z letom 2021, odločitev o tem, kateri čas bodo uveljavile, pa prepustil državam članicam.

image_alt
To je bakterija, ki povzroča raka, z njo je okužena skoraj polovica prebivalstva

Leta 2018 pa je predlog sprožilo tudi javno posvetovanje na ravni EU, v katerem je sodelovalo 4,6 milijona evropskih državljanov. Kar 84 odstotkov udeležencev je ukinitev premikanja ure podprlo. Tudi slovenska vlada je predlog podprla novembra 2018. Glede na to, da je Evropska komisija v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026. Marsikje po svetu ne prestavljajo urinih kazalcev, pa tudi tam, kjer jih, tega ne storijo nujno na isti dan.

Na zimski čas se bomo vrnili zadnjo nedeljo v oktobru.

