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PRAZNIK KROMPIRJA

Presrečne Lisičke pripravile najboljši pražen krompir in razkrile svoj recept (FOTO)

V Ivančni Gorici je pet ekip razkrilo skrivnosti priljubljene pražene jedi.
Lisičke so razkrile svoj recept. FOTO: Drago Perko

Lisičke so razkrile svoj recept. FOTO: Drago Perko

Tja do 100 ton na kmetijo ga pridelajo. FOTO: Drago Perko

Tja do 100 ton na kmetijo ga pridelajo. FOTO: Drago Perko

Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo jedi. FOTO: Drago Perko

Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo jedi. FOTO: Drago Perko

Vse ekipe so lično okrasile stojnico, tudi nazdravljali so. FOTO: Drago Perko

Vse ekipe so lično okrasile stojnico, tudi nazdravljali so. FOTO: Drago Perko

Slovenska klasika, ki jo vsaka kuharica in vsak kuhar pripravi nekoliko po svoje. FOTO: Drago Perko

Slovenska klasika, ki jo vsaka kuharica in vsak kuhar pripravi nekoliko po svoje. FOTO: Drago Perko

Iz loncev je lepo dišalo. FOTO: Drago Perko

Iz loncev je lepo dišalo. FOTO: Drago Perko

Praznik jih je povezal. FOTO: Drago Perko

Praznik jih je povezal. FOTO: Drago Perko

Pevski zbor in harmonikar Luka sta poskrbela za veselo vzdušje. FOTO: Drago Perko

Pevski zbor in harmonikar Luka sta poskrbela za veselo vzdušje. FOTO: Drago Perko

Ne le da godejo, tudi kuha jim gre od rok. FOTO: Drago Perko

Ne le da godejo, tudi kuha jim gre od rok. FOTO: Drago Perko

Krompir je šel v slast. FOTO: Drago Perko

Krompir je šel v slast. FOTO: Drago Perko

V Ivančni Gorici se je tudi plesalo. FOTO: Drago Perko

V Ivančni Gorici se je tudi plesalo. FOTO: Drago Perko

Nagrada je seveda bil – krompir. FOTO: Drago Perko

Nagrada je seveda bil – krompir. FOTO: Drago Perko

Vse ekipe so se izkazale. FOTO: Drago Perko

Vse ekipe so se izkazale. FOTO: Drago Perko

Lisičke so razkrile svoj recept. FOTO: Drago Perko
Tja do 100 ton na kmetijo ga pridelajo. FOTO: Drago Perko
Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo jedi. FOTO: Drago Perko
Vse ekipe so lično okrasile stojnico, tudi nazdravljali so. FOTO: Drago Perko
Slovenska klasika, ki jo vsaka kuharica in vsak kuhar pripravi nekoliko po svoje. FOTO: Drago Perko
Iz loncev je lepo dišalo. FOTO: Drago Perko
Praznik jih je povezal. FOTO: Drago Perko
Pevski zbor in harmonikar Luka sta poskrbela za veselo vzdušje. FOTO: Drago Perko
Ne le da godejo, tudi kuha jim gre od rok. FOTO: Drago Perko
Krompir je šel v slast. FOTO: Drago Perko
V Ivančni Gorici se je tudi plesalo. FOTO: Drago Perko
Nagrada je seveda bil – krompir. FOTO: Drago Perko
Vse ekipe so se izkazale. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 14. 10. 2026 | 10:43
5:50
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»Hvala lepa za čestitke. V bistvu je nismo pričakovali, čeprav je bil krompir, spražen povsem po našem okusu, res dober. Tako da smo zadovoljne. Tu smo že zmagale, pa tudi v preteklosti smo zbrale več pokalov, ki krasijo naš društveni prostor,« Zdenka Žgajnar iz ekipe Lisičke iz Kulturnega društva Zagradec ni skrivala veselja. S prijateljicama Andrejo Perko in Anico Furlan so pripravile najboljši praženi krompir na že 12. prazniku krompirja v Ivančni Gorici.

Tja do 100 ton

»Idejo je dala Marija Erjavec, prejšnja predsednica Društva podeželskih žena Ivanjščice, praznik pa organiziramo skupaj z Občino Ivančna Gorica. Ko ga še ni bilo, smo razmišljale, da bi imele tudi me svoj dan, svoj praznik. Občina Ivančna Gorica z okolico, predvsem območje Radohove vasi, je zelo bogata s krompirjem. Ljudje prihajajo po krompir tudi iz Gorenjske, Primorske in Bele krajine. Zato smo si rekle, zakaj ne bi imele praznika krompirja,« nam je Renata Čebular, predsednica Društva podeželskih žena Ivanjščice, pojasnila, kako je Ivančna Gorica dobila praznik krompirja.

Preživljal je naše prednike in, seveda na drugačen način, preživlja tudi nas.

Tod ga res ne manjka. Samo na Renatini kmetiji ga pridelajo do 100 ton na leto (stavijo na sorto bellarosa), tokratna letina je slabša, suša je naredila svoje, praznik pa je ostal in preživel. Sicer pa po Dolenjskem pridelajo še druge sorte, tudi belo in rumeno. Beli krompir vsebuje več škroba, zato je bolj suh in moknat ter primernejši za nekatere jedi, denimo žgance. Rumene sorte imajo drugačno strukturo in so primernejše za druge načine priprave. Renata nam je prijazno razkrila, da pri pripravi praženega krompirja uporablja sorto bellarosa. Poudarja pomen lokalnih sestavin, predvsem domače čebule, ki jo je treba lepo prepražiti. Nato doda na lističe narezan krompir, po njenem okusu pa pri praženem krompirju ne smejo manjkati niti ocvirki. Načinov priprave je sicer več. Nekatere gospodinje krompir med praženjem zalivajo z juho, sama tega ne počne. Kot pravi, je veliko odvisno od sorte krompirja, količine maščobe in osebnega okusa.

Tričlanska komisija

Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo jedi. FOTO: Drago Perko
Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo jedi. FOTO: Drago Perko
Vse to so izkusile ekipe, ki so sodelovale, tekmovale, predvsem pa se lepo imele in družile. Praženi krompir jih je povezal. Sodelovalo je pet ekip: Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Papirčkarice, Moški pevski zbor Dob, Kulturno društvo godba Stična in Lisičke iz Zagradca. Nad njihovim delom je bdela tričlanska strokovna komisija, ki ji je predsedoval Silvo Kastelic, članici pa sta bili še Tanja Fajdiga in Marjanca Bregar. Ocenjevali so vonj, okus, videz in barvo krompirja. Poleg tega so se sprehodili po stojnicah, kjer so ekipe kuhale, in ocenili še videz ekipe, vzdušje na stojnici in njeno okrasitev. »Naša ekipa se je tega tekmovanja prvič udeležila že pred približno desetimi leti. Potem smo imeli nekaj premora, letos pa smo se ponovno odzvali povabilu. Prijetno je sodelovati pri dejavnosti, pri kateri nam ni treba nastopati, ampak lahko počnemo kaj drugega. Ob tem vzpostavljamo vezi z drugimi društvi, hkrati pa krepimo odnose znotraj našega društva. To je neke vrste team building,« je Jure Piškur, predsednik Kulturnega društva Godba Stična, razkril, zakaj so prišli in pražili, v ekipi za pražen krompir so bili člani sekcije nizkih trobil in pihal.

Pri praženem krompirju ne smejo manjkati ocvirki.

Med praženjem so razpredali o svojih načrtih, vključno z božično-novoletnim koncertom v Stični, kjer godba deluje že 140 let. »Krompir je poljščina, ki je doma v občini Ivančna Gorica. Preživljal je naše prednike in, seveda na drugačen način, preživlja tudi nas. Danes je zelo pomembno, da imamo zdravo in doma pridelano hrano,« je dejal domači župan Dušan Sternad in dodal: »Tega dneva ne bi bilo brez Ivanjščic, našega društva podeželskih žena. Zato bi se jim rad iskreno zahvalil za ves trud in za to, da vsako leto pripravijo ta praznik.«

Začela že ob pol petih zjutraj

Tja do 100 ton na kmetijo ga pridelajo. FOTO: Drago Perko
Tja do 100 ton na kmetijo ga pridelajo. FOTO: Drago Perko
Po 11. uri so bili rezultati znani. Zlato je šlo v Zagradec, srebro ekipi Kulturno-športnega društva Dob – Moški pevski zbor, bron pa so prejele Papirčkarice, prav tako članice Kulturno-športnega društva Dob. »Prisegamo na povsem klasično recepturo. Krompirček, lepo prepražena čebulica, domači ocvirki, ki ne smejo manjkati, in seveda sol. Začele smo že zelo zgodaj zjutraj. Krompir sem dala kuhat že ob pol petih. Potem so prišle še druge punce. Skupaj smo ga olupile in narezale ter pripravile čebulo. Ko smo prišle na prizorišče, smo se najprej lotile dekoracije, potem pa se lotile kuhe. Najprej smo pražile čebulo, da je postala zlato rumena. Dodale smo krompir in še veliko ljubezni, zato je nastal krasen praženi krompir,« je Zdenka Žgajnar pojasnila, kako so spražile krompir šampion, ki je prepričal tako strokovno komisijo kot obiskovalce, ki so glasovali za najokusnejšega. Da bodo še prišle, smo slišali. Bil je praznik, predvsem pa druženje. Domov so odnesle pokal. Organizatorke so nagradile tudi Lojzeta Omahna, ki je za najboljši približek ocene teže treh krompirjev prejel polno gajbo krompirja. 

Vse ekipe so lično okrasile stojnico, tudi nazdravljali so. FOTO: Drago Perko
Vse ekipe so lično okrasile stojnico, tudi nazdravljali so. FOTO: Drago Perko

Slovenska klasika, ki jo vsaka kuharica in vsak kuhar pripravi nekoliko po svoje. FOTO: Drago Perko
Slovenska klasika, ki jo vsaka kuharica in vsak kuhar pripravi nekoliko po svoje. FOTO: Drago Perko

Iz loncev je lepo dišalo. FOTO: Drago Perko
Iz loncev je lepo dišalo. FOTO: Drago Perko

Pevski zbor in harmonikar Luka sta poskrbela za veselo vzdušje. FOTO: Drago Perko
Pevski zbor in harmonikar Luka sta poskrbela za veselo vzdušje. FOTO: Drago Perko

Ne le da godejo, tudi kuha jim gre od rok. FOTO: Drago Perko
Ne le da godejo, tudi kuha jim gre od rok. FOTO: Drago Perko

Krompir je šel v slast. FOTO: Drago Perko
Krompir je šel v slast. FOTO: Drago Perko

Nagrada je seveda bil – krompir. FOTO: Drago Perko
Nagrada je seveda bil – krompir. FOTO: Drago Perko

Vse ekipe so se izkazale. FOTO: Drago Perko
Vse ekipe so se izkazale. FOTO: Drago Perko

V Ivančni Gorici se je tudi plesalo. FOTO: Drago Perko
V Ivančni Gorici se je tudi plesalo. FOTO: Drago Perko

Praznik jih je povezal. FOTO: Drago Perko
Praznik jih je povezal. FOTO: Drago Perko

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