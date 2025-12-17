Prestižna hotelska veriga Kempinski zapušča Slovenijo! Kaj to pomeni za slovenski turizem?

Prestižna hotelska veriga Kempinski, ki upravlja s portoroškim hotelom Palace, zapušča Slovenijo. Kot so v torek sporočili iz hotela Palace, se bo to zgodilo s poletno sezono, hotel pa bo postal del druge petzvezdične hotelske verige. Gre za skupno odločitev lastnika hotela in vodstva družbe Kempinski Hotels, so še zapisali v sporočilu za javnost iz hotela Palace, razlogov pa niso navedli. Lastnik je sicer srbska družba MK Group. »Ime nove petzvezdične hotelske verige bo javnosti predstavljeno ob odprtju hotela z novo blagovno znamko. Že zdaj pa lahko potrdimo, da bo hotel s prenovljeno ponudbo dodatno okrepil turistično ponudbo Slovenije in utrdil njeno mesto med vodilnimi evropskimi destinacijami, pri čemer bo sledil najnovejšim globalnim hotelskim in turističnim trendom,« sporočajo iz hotela Palace Portorož.

Prehod na novo blagovno znamko

Ob tem so še zatrdili, da bo v prehodnem obdobju hotel nadaljeval poslovanje po najvišjih standardih. »Lastnik hotela bo še naprej skrbel za zaposlene in jim nudil polno podporo pri prehodu na novo blagovno znamko,« so dodali. Po nekaterih informacijah POP TV naj bi hotel vstopil pod hotelsko verigo Minor Hotels. Ta deluje predvsem na azijskih in bližnjevzhodnih trgih, začenja pa tudi širitev v Evropo. Časnik Delo medtem na spletni strani poroča, da se MK Group dogovarja, da bi hotel prevzela tajska hotelska veriga razkošnih hotelov Anantara.

Nemška veriga Kempinski s hotelom Palace Portorož upravlja od leta 2008, ko so ga po skoraj 20 letih propadanja obnovili in znova odprli. 20-letno pogodbo o upravljanju so podpisali junija 2008 z njegovim takratnim lastnikom, družbo Istrabenz hoteli Portorož. Prve goste je sprejel štiri mesece pozneje. Skupina MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića je lastnica hotela postala jeseni 2015, ko je prek v Švici registrirane družbe Agri Holding kupila družbo Istrabenz hoteli Portorož.

Kempinski Palace Portorož je zadnja leta slovel kot najboljši hotel v Sloveniji, edini s kategorizacijo pet zvezdic superior.