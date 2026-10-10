Prestrašeni pohodniki mislili, da slišijo medveda in splezali na balvan

POKLICALI 112

Tuje pohodnike na poti s Triglava prestrašilo jelenje rukanje.

Prejšnji konec tedna v gorah je bil zaradi lepega vremena zelo pester, za obiskovalce in za gorske reševalce, pa tudi v planinskih kočah. Gorski reševalci so od petka do nedelje na pomoč priskočili kar 15-krat. Med nesrečami v gorah na srečo ni bilo tistih najhujših, ki bi se končale s smrtjo. Kar precej intervencij gorskih reševalcev pa je dvignilo obrvi javnosti. Med najbolj razvpitimi in na družbenih omrežjih množično komentiranimi je bila zagotovo petkova večerna intervencija v dolini Krma, ko so pohodniki slišali medveda in si zaradi strahu pred zverjo niso upali nadaljevati poti. ...