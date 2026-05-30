  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OGRAJEVANJE PROSTORA V MESTU?

Prestrašeni stanovalci Ferantovih blokov imajo dovolj: stvari bi vzeli v svoje roke in postavili ograjo

V soseski Ferantov vrt v središču Ljubljane se kopičijo težave, ki stanovalcem že dlje časa povzročajo strah in nelagodje. A profesor Franci Lazarini opozarja, da rešitev ni v ograjevanju javnega prostora.
Soseska Ferantov vrt, arhitekta Edvarda Ravnikarja. FOTO: Leon Vidic, Delo

Soseska Ferantov vrt, arhitekta Edvarda Ravnikarja. FOTO: Leon Vidic, Delo

FOTO: Janez Petkovšek

FOTO: Janez Petkovšek

FOTO: Janez Petkovšek

FOTO: Janez Petkovšek

 FOTO: Janez Petkovšek

 FOTO: Janez Petkovšek

FOTO: Joze Suhadolnik, Delo

FOTO: Joze Suhadolnik, Delo

Soseska Ferantov vrt, arhitekta Edvarda Ravnikarja. FOTO: Leon Vidic, Delo
FOTO: Janez Petkovšek
FOTO: Janez Petkovšek
 FOTO: Janez Petkovšek
FOTO: Joze Suhadolnik, Delo
Nina Čakarić
 30. 5. 2026 | 19:20
5:24
A+A-

V središču Ljubljane se že dlje časa ponavljajo vsakodnevni prizor, ki vznemirjajo prebivalce. Gre za odvržene igle, zadrževanje uporabnikov drog in občutek, da se problem le seli z enega konca mesta na drugega. Opozorila so prihajala iz okolice Metelkove in Kotnikove, izpod mostov in z bregov Ljubljanice, pa tudi iz Kongresnega trga in okolice Križank. Zdaj se razprava seli še v enega najbolj znanih ljubljanskih stanovanjskih kompleksov – Ferantov vrt. Gre za naselje, ki ga je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval na območju nekdanjega rimskega foruma. Ne gre torej le za še eno dvorišče med bloki, temveč za pomemben del ljubljanske arhitekturne dediščine.

Po opozorilih meščanov se v Ljubljani problematika z odvrženimi iglami in zadrževanjem uporabnikov drog pojavlja na več lokacijah. Nekateri opažajo, da se v času večjega obiska mesta, denimo decembra ali poleti, ko je v Ljubljani več turistov, ti prizori za nekaj časa umaknejo. A nato se znova vrnejo.

FOTO: Janez Petkovšek
FOTO: Janez Petkovšek

V reviji za arhitekturo Outsider je na težavo pri Ferantovem vrtu opozoril umetnostni zgodovinar, predavatelj in kolumnist dr. Franci Lazarini z Univerze v Mariboru in ZRC SAZU, ki se pretežno ukvarja z zgodovino arhitekture. V kolumni je zapisal: »Nedavno pa se je v soseski pojavil problem narkomanov, ki se v nočnih urah zatekajo na območje dvorišča in garaž, stanovalci in mimoidoči pa zjutraj videvajo igle, kar vsekakor zbuja nelagodje. Ne gre le za problem Feranta, s podobnimi težavami se srečujejo tudi drugod po mestnem središču. Z zadevo se ukvarja policija, a stvari se premikajo počasi. Prestrašena skupina stanovalcev se je odločila zadevo vzeti v svoje roke. 'Zavzemamo se za ograditev dvorišča,' mi je pred dnevi dejala razburjena stanovalka,« je zapisal.

Del stanovalcev naj bi, kot kaže, zato začel razmišljati o skrajnem ukrepu – ograditvi dvorišča. Bi ograja rešila težavo ali uničila idejo prostora? Lazarini razume stisko stanovalcev, a zamisli o ograji ne sprejema. »Čeprav razumem vzgibe, ki so pobudnike pripeljali do te odločitve, pa vseeno ne morem sprejeti absurdne zamisli o postavitvi ograje.« Po njegovem bi takšna 'rešitev' izgubila samo bistvo Ferantovega vrta, saj ta prostor namreč ni bil zasnovan kot zaprto dvorišče, temveč kot preplet javnega in zasebnega.

FOTO: Joze Suhadolnik, Delo
FOTO: Joze Suhadolnik, Delo

»Pogosto občudujem, kako genialno je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval notranji, dvoriščni del kompleksa. Ne le, da je s širino ohranil spomin na forum antične Emone, ustvaril je prostor, ki je hkrati javen, saj služi kot komunikacija med Slovensko cesto in Igriško ulico (in tamkajšnjimi gostinskimi lokali), po drugi strani pa zaradi odsotnosti prometa (garaže so umaknjene na nižji nivo) tudi zaseben, namenjen srečevanju stanovalcev, dvorišče pa na njegovem robu dodatno bogatijo objekti storitvenih dejavnosti. T. i. atrij več kot pol stoletja po dozidavi zadnjega bloka še vedno živi. Druženja otrok bi sicer lahko bilo več, a časi so se pač spremenili. Še vedno upamo, da se bo kultura zaslonov sčasoma končala in bo tudi pri mlajših spet postalo aktualno družabno življenje,« piše v kolumni.

Dvorišče, obdano z ograjo, bi po njegovih besedah lahko začelo spominjati na zapor ali vojašnico. »Mesto bo ostalo brez še ene javne površine, stanovalci pa brez prostora srečevanja, katerega kakovost je ravno v prehodnosti. Kdo se bo še hotel družiti na z ograjo obdanem dvorišču, ki bo spominjalo na zapor ali v najboljšem primeru vojašnico?,« je zapisal.

Še ostrejši pa je pri vprašanju arhitekturne dediščine. Ograja bi po njegovem izničila Ravnikarjevo avtorsko zasnovo. In kar je ključno: težave najverjetneje sploh ne bi rešila. »Vse skupaj se bo le preselilo na zunanjo stran ograj,« je zapisal.

 FOTO: Janez Petkovšek
 FOTO: Janez Petkovšek

Ferantov vrt kot dragocen del Ljubljane

Lazarini Ferantov vrt opisuje kot izjemen primer slovenske povojne arhitekture in po njegovem je Ravnikarju uspelo nekaj redkega, da je ustvaril sosesko, prilagojeno mestnemu središču, ki hkrati ohranja spomin na antično Emono in omogoča vsakdanje srečevanje ljudi. Prav zato Lazarini opozarja, da se takšnih prostorov ne bi smelo zapirati prehitro. »Javni prostor prehitro postane zaseben,« piše in ob tem spomni na primer nekdanjega trga pred Halo A Gospodarskega razstavišča, ki ga je Bežigrad z ograjo izgubil. »Le malokdo še ve, da je bil pred Halo A Gospodarskega razstavišča prvotno trg, imenovan Trg 7. kongresa ZKJ. Ko so v začetku osemdesetih let postavili ograjo, da bi lažje nadzorovali obisk sejemskega prostora, je Bežigrad relativno hitro izgubil svoj edini trg. Ljudje se pač navadimo na spremembe, tako dobre kot slabe,« piše in opozori, da so »eden od doprinosov stanovanjskih sosesk ravno skupne površine. Zato jih ne ograjujmo!«

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ferantov vrtLjubljanaarhitekturajavni prostorEdvard RavnikarFranci Lazarinioutsider
ZADNJE NOVICE
20:48
Novice  |  Svet
ISTRA

Če greste te dni na Hrvaško, pozor! Morje je preplavila ta nevarna žival

Kompasne meduze lahko povzročijo bolečino, opekline, rdečico ter oteklino.
30. 5. 2026 | 20:48
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SUM NA POŽIG

V romskem naselju pri Novem mestu obsežen požar. Kdo ga je povzročil? (FOTO)

V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu je danes izbruhnil obsežen požar lesenega stanovanjskega objekta. Na terenu so gasilci in policisti, neuradno pa se pojavljajo tudi sumi, da bi lahko šlo za nameren požig.
30. 5. 2026 | 20:05
19:20
Novice  |  Slovenija
OGRAJEVANJE PROSTORA V MESTU?

Prestrašeni stanovalci Ferantovih blokov imajo dovolj: stvari bi vzeli v svoje roke in postavili ograjo

V soseski Ferantov vrt v središču Ljubljane se kopičijo težave, ki stanovalcem že dlje časa povzročajo strah in nelagodje. A profesor Franci Lazarini opozarja, da rešitev ni v ograjevanju javnega prostora.
Nina Čakarić30. 5. 2026 | 19:20
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRAMA RAZPADA

Več kot 700 dni čakanja: »Drama je postala zgodba o nezaupanju v pravno državo«

Skoraj deset milijonov evrov je že vloženih. Vsak mesec dodatni stroški naraščajo. Prva realna možnost vrnitve? Najprej leta 2030 – v najboljšem primeru. In medtem ko številke rastejo, stavba na Erjavčevi razpada.
Danica Lovenjak30. 5. 2026 | 19:00
18:52
Bulvar  |  Domači trači
SESTRI BELAK

Telovadka Teja Belak ponovno ugnala konkurenco - se še spomnite njene sestre, ki ji je podobno uspelo v Sanjskem moškem? (FOTO)

Ravno šampionka Teja naj bi bila tista, ki je skupaj z mamo sestro tudi prijavila v resničnostni šov.
30. 5. 2026 | 18:52
18:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKRIVNOSTNI DIM OB JEZERU

Dečka (8) brutalno ubili in nato zažgali, ženska po naključju fotografirala kraj zločina: »Kot majhen taborni ogenj« (VIDEO)

Priča ujela dim in ogenj, štiri dni pozneje tam našli truplo dečka.
30. 5. 2026 | 18:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki