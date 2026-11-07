Pretep 13-letne deklice v Celju brez posledic?! Mama: »Kot mama in državljanka ne morem sprejeti ...«

Pretep 13-letne deklice na strehi celjskega nakupovalnega središča pred tremi leti ne bo dobil kazenskega epiloga. Sodišče je namreč v celoti ustavilo postopke zoper mladostnike, ki so jo takrat obkolili, fizično in psihično maltretirali ter vse skupaj snemali. Takšen razplet je pri družini napadene najstnice sprožil val ogorčenja nad delovanjem pravosodja, poroča portal 24ur.

Mama oškodovanke, ki je zaradi varovanja zasebnosti hčerke želela ostati neimenovana, opozarja, da je šlo za premišljeno in surovo izživljanje, polno groženj, brc, vlečenja za lase in poniževanja. Odločitev pravosodnih organov jo je povsem šokirala: »Bili so mladostniki, stari od 14 do 16 let, in vsi oproščeni. Tudi starši niso bili nič kaznovani. Kot mama in državljanka ne morem sprejeti tega občutka, da je po vsem, kar je prestala moja hčerka, končni rezultat takšen, da nihče ne odgovarja za to nasilje.«

Glavni razlog za takšen izid tiči v zakonskih ovirah. Napadalci v času dejanja še niso imeli 16 let. Zakonodaja namreč določa, da se mlajšim mladoletnikom lahko sodi le za kazniva dejanja, pri katerih zagrožena zaporna kazen presega pet let. Ker so za obravnavana dejanja (nasilništvo, grožnje in nepooblaščeno snemanje) predvidene nižje kazni, sodišče nima pravne podlage za ukrepanje. Opustili so tudi pregon edine polnoletne osebe na prizorišču, pri tej odločitvi je sodišče uporabilo načelo smotrnosti.

»Kaj pa otrok, ki je bil žrtev?«

Tako se je vsa teža dolgotrajnega in neuspešnega postopka zgrnila prav na žrtev. »Kaj pa otrok, ki je bil žrtev? Nanj je bilo pa kar pozabljeno? Na koncu se torej žrtev, moja hči, tu počuti najslabše. Kot da je ona nekaj naredila. Kot da je ona česa kriva,« poudarja razočarana mati in zahteva pojasnila pristojnih ter nujne spremembe zakonodaje.

Oglasila pa se ni le družina, temveč tudi stroka. Leonida Zalokar, strokovnjakinja za vzgojo in vedenjske motnje mladih, ugotavlja, da je institucionalni odziv popolnoma odpovedal: »Na deklarativni ravni imamo zapisano ničelno toleranco do nasilja, polno nekih protokolov, v praksi pa potem vse to odpove.« Del krivde pripisuje permisivnemu vzgojnemu modelu, ki mladostnike razrešuje vsakršne odgovornosti. Izostanek posledic za tako brutalno dejanje je po njenem mnenju uničujoč signal za celotno družbo: »Dejstvo je, da se potem vprašaš, zakaj bi sploh karkoli prijavili. Kaj je potem v naši družbi tisto, kar terja neko odgovornost? Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Očitno nič.«