Pretres na županski tekmi v Ljubljani? Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič skupaj proti Zoranu Jankoviću, a to ni edina njegova težava

V večini strank so priprave na lokalne volitve že v polnem teku, evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo. Najbolj zanimiva županska tekma bo tokrat bržkone v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki je kandidaturo že napovedal.

Danes pa so v javnost prišle nove informacije. Skupna lista Antona Ropa, nekdanjega predsednika vlade in večkratnega ministra, ter nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je po državnozborskih volitvah, na katerih ni bila izvoljena, izstopila iz Gibanja Svoboda, bo po poročanju Info 360 tudi uradno sporočila namero, da nastopi na novembrskih lokalnih volitvah. Kdo od najbolj prepoznavnih imen liste bo kandidiral za župana oziroma županjo Ljubljane, naj še ne bi bilo odločeno, po javnomnenjskih anketah pa naj bi imela največ podpore Klakočar Zupančič. Nekdanja predsednica državnega zbora je tudi po anketi Ninamedie oseba, ki bi se z Zoranom Jankovićem lahko uvrstila v drugi krog županskih volitev. V ekipi, ki se pripravlja na lokalne volitve, naj bi bila tudi nekdanja poslanka in novinarka Mojca Šetinc Pašek, nekdanji poslanec in ljubljanski podžupan Jani Möderndorfer ter Uroš Jauševec, nekdanji generalni sekretar SD.

Info360: KPK uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper Jankovića Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za portal Info360 potrdila, da je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Gre za prijavo iz novembra 2024 v zvezi s sodelovanjem Zorana Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin in partnerji. Prijavitelja je po navedbah portala zmotilo, da Mestna občina Ljubljana sodeluje z odvetniško pisarno Čeferin in partnerji. Hkrati pa je eden od partnerjev in solastnikov odvetniške pisarne Janez Koščak, ki je hkrati zastopal Jankovića v njegovih kazenskih zadevah. Protikorupcijska komisija je predhodni preizkus v tej zadevi uvedla februarja.

Dodajmo, da se najglasneje v javnosti kot Jankovićevega izzivalca omenja sokoordinatorja Levice Luko Mesca, ki pa je danes za STA dejal, da še ni kandidat za ljubljanskega župana. Dejal je le, da se v Levici pripravljajo na volitve, kandidate pa da bodo predstavili "ob svojem času".