KJE JO JE DOBILA?

Pretres v ljubljanskem vrtcu: deklica je imela v žepu injekcijsko iglo, ravnateljica: »Še danes ne vemo, kako je prišla do nje«

Petletna deklica iz Dravelj je imela v žepu bundice zaščiteno injekcijsko iglo, kar je med starši sprožilo veliko zaskrbljenost.
To iglo je imela deklica v svoji bundici. FOTO: Osebni Arhiv

Tatjana Mrvič, dr. med. FOTO: Arhiv

Za zdaj ne kaže, da bi deklica iglo našla na katerem od vrtčevskih igrišč, kot so se po spletu razširile nepreverjene informacije (simbolična fotografija). FOTO: Halfpoint Getty Images/istockphoto

Nina Čakarić
 2. 2. 2026 | 18:40
 2. 2. 2026 | 18:45
6:05
A+A-

Na facebook strani Dravlje se je te dni pojavilo pretreseno sporočilo neznanega avtorja, ki so opozorili, da je otrok na igrišču ob vrtcu oziroma šoli našel odvrženo injekcijsko iglo in se pri tem zbodel. Zapisali so, da je otrok v oskrbi, starše pa pozvali, naj se o tem ne molči in naj pristojni uvedejo redne preglede igrišč. V vrtcu Mojca pravijo, da je bilo nekaj informacij, ki so se razširile po družbenih omrežjih, netočnih.

Odziv OŠ Dravlje

 

Ravnatelica OŠ Dravlje dr. Lucija Zeljko je vezano na objavo o otroku, ki se je v petek vbodel z iglo, najdeno na igrišču, danes starše učencev seznanila, da so jo iz sosednjega vrtca Mojca, enota Kekec obvestili, da je imela deklica, ki obiskuje njihov vrtec, v žepu zaščiteno injekcijsko iglo (glej fotografijo).

»Po pogovoru s staršem otroka je precej nejasnosti, kje naj bi deklica iglo dobila. Deklica naj bi se igrala na igrišču, ki se nahaja v naselju Dravlje med Kunaverjevo ulico 3 in 7 (ne na šolskem igrišču pri OŠ Dravlje),« je zapisala ravnateljica in dodala:

»Na šoli o problematiki odpadkov in zdravja redno osveščamo učence. Prosim, da se tudi starši pogovarjate s svojimi otroki glede tega.

Igrišče ob šoli je zaprto v času pouka ob delovnih dneh od 7 h do 16 h ter v nočnem času. V preostalem času je igrišče dostopno vsem okoliškim prebivalcem in uporaba le tega je na lastno odgovornost.

Ob pričetku pouka vsak dan hišnik in čistilka pregledata igrišče in pospravita smeti, ki jih odlagajo uporabniki igrišča.«

Zapisala je tudi, da FB skupina Dravlje ni uraden vir informacij za šolo in naj se starši glede vseh informacij obrnete na strokovne delavce šole in se odzovete vabilom na redne roditeljske sestanke.

Ravnateljica vrtca Mojca, enota Kekec, Jovi Vidmar je za Slovenske novice povedala, da jih je o dogodku obvestil oče 5-letne deklice, ki obiskuje vrtec. »Oče je bil vidno pretresen. Tudi danes, po treh dneh, skušamo rekonstruirati, kaj se je zgodilo, pa ne vemo, kako se je igla znašla v dekličinem žepku. Ali jo je našla sama ali ji jo je kdo dal – deklica ni znala povsem natančno povedati. Veliko je zmedenosti,« je dejala Vidmarjeva.

Igrali so se med bloki, ne na vrtčevskem igrišču

O dogodku je ravnateljica obvestila starše, po njenih besedah vseh 700, ter o tem seznanila tudi pristojne - MOL in Četrtno skupnost Dravlje. V obvestilu, ki so ga posredovali tudi kot pojasnilo zaradi širjenja informacij na družbenih omrežjih, so zapisali, da jih je starš v petek, 30. januarja, obvestil, da je imela deklica v žepu zaščiteno injekcijsko iglo (s pokrovčkom). Dodali so, da je po pogovoru s staršem precej nejasnosti, kje naj bi deklica iglo dobila, ter poudarili, da so se otroci tisti dan in dan prej igrali na igrišču v naselju Dravlje med Kunaverjevo ulico 3 in 7, torej ne na vrtčevskem igrišču.

Vidmarjeva je pojasnila, da po informacijah, ki jih imajo, se deklica ni zbodla, prav tako pa je bila igla s pokrovčkom, kar je po njenih besedah na srečo preprečilo hujši scenarij.

V vrtcu pogovori z otroki in opozorila o varnosti

Ravnateljica pravi, da so se danes z otroki na primeren interaktiven in socialnopedagoški način pogovarjali o varnosti na igriščih in o tem, kaj storijo, če na tleh opazijo neznane predmete, kot so igle. Dodala je, da je bil danes v vrtcu na obisku tudi oče deklice, dogodek pa še vedno sproža vprašanja, predvsem zato, ker ni jasno, kako je igla sploh prišla do otroka.

»Igel na igriščih tu nisem opazila, a igriščem bi morali nameniti več pozornosti«

Vidmarjeva je še povedala, da doslej v kraju ni opazila injekcij na igriščih, ob tem pa se je spomnila preteklosti: ko je pred štirimi desetletji delala na OŠ Jarše, so bile po njenem spominu igle na tleh pogost prizor. Zdaj pa izpostavlja drugo težavo na igrišču med bloki. Po njenem opažanju je tam preveč pasjih iztrebkov in odvržene embalaže, zato meni, da bi morali pristojni igriščem nameniti več pozornosti.

Oče je z deklico odšel na infekcijsko kliniko

Oče 5-letne deklice je po ravnateljičinih besedah deklico za vsak primer odpeljal na infekcijsko kliniko. Čeprav se deklica po njenih informacijah ni zbodla, so ji tam vzeli kri in testirali, dogovorjeni pa so tudi nadaljnji koraki spremljanja po navodilih zdravstvenih služb.

Lani zabeležili 33 obravnav 

Lani so na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS) zabeležili osem obravnav vbodov z iglo pri otrocih ter 25 obravnav pri odraslih. Ob tem poudarjajo, da je bilo med odraslimi nekaj primerov zdravstvenih delavcev iz drugih ustanov, zato ne gre nujno za poškodbe z iglo iz domačega okolja. Na kliniko sicer pogosto prihajajo tudi odrasli, ki se z iglo poškodujejo na delovnem mestu – denimo pri čiščenju toalet, vlakov in podobno. Med razlogi za obravnavo omenjajo še ugrize ob fizičnem nasilju ter primere, ko ljudje stopijo na iglo, na primer na plaži, nam je pojasnila dr. med Tatjana Mrvič.

Pri otrocih opozarjajo še na pomemben podatek glede zaščite: od leta 2020 so otroci proti hepatitisu B cepljeni v prvem letu starosti, kar pomeni, da so praviloma zaščiteni, seveda pod pogojem, da starši cepljenje opravijo po programu (podobno velja tudi za zaščito proti tetanusu). Če otrok ni cepljen, pa je ob takšni poškodbi lahko indicirano cepljenje ter pasivna zaščita proti hepatitisu B in tetanusu.

Kaj storiti, če otrok najde injekcijsko iglo?

Če otrok na igrišču najde injekcijsko iglo, je najpomembneje, da je ne prijema in je tudi ne prenaša naokoli. Starši naj otroka mirno ustavijo, igle naj se ne dotikajo z golimi rokami in naj dogodek čim prej sporočijo pristojnim službam (npr. upravljavcu površine, občini, komunali ali policiji), da se nevaren predmet varno odstrani.

