Poslanka Katja Kokot, dosedanja vodja poslanske skupine in poslanka Resni.ca, je sporočila, da izstopa iz poslanske skupine Resnica. Kot razlog je navedla nesoglasja o nadaljnjih usmeritvah dela v stranki.

Kokotova, ki je ena najvidnejših članic Resnice, je svojo odločitev sporočila na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisala: »Za današnjim dnem izstopam iz Poslanske skupine Resni.ca. Hvaležna sem za vse dosedanje izkušnje in skupno prehojeno pot. Žal navkljub velikemu trudu nismo našli soglasja za nadaljnje usmeritve dela v stranki. Po Ustavi je vsak poslanec dolžan ravnati po svoji vesti. Ob tem želim vse dobro in še enkrat hvala.«

Da odnosi med Kokotovo in vodstvom Resnice niso povsem usklajeni, se je nakazovalo že v začetku novembra. Poslanka je takrat javno opozarjala na dvojna merila in izrazila nestrinjanje z določenimi ravnanji v stranki. Njene besede so sledile objavi posnetka, povezanega z zemljiščem za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, na katerem je nastopal tudi Stevanović.

V začetku novembra je za portal Zanima.me še zanikala, da namerava prestopiti v SDS. Takrat je dejala, da veliko pričakuje od decembrskega kongresa Resnice in da si želi uspešne preobrazbe stranke po vstopu v parlament. Zdaj je očitno sprejela drugačno odločitev glede svojega nadaljnjega delovanja v poslanski skupini.

Bo ostala v parlamentu kot samostojna poslanka?

Izstop iz poslanske skupine ne pomeni tudi izgube poslanskega mandata. Poslovnik državnega zbora poslancem izrecno omogoča, da izstopijo iz poslanske skupine, ustava pa določa, da poslanci niso vezani na nikakršna navodila. Kokotova lahko tako svoj mandat nadaljuje tudi brez članstva v poslanski skupini. Če se ne bo pridružila drugi skupini, bo delovala kot samostojna poslanka. Možnost obstaja tudi za ustanovitev oziroma pridružitev poslanski skupini nepovezanih poslancev, vendar zanjo veljajo posebni pogoji, med drugim najmanj trije člani.

Kokotova v svoji objavi ni navedla, da bi nameravala prestopiti v drugo poslansko skupino. Prav tako ni izrecno sporočila, da izstopa iz stranke Resni.ca. Za zdaj je torej potrdila izključno odhod iz njene poslanske skupine.

Resni.ca že izbrala novo vodjo poslanske skupine

Kokotova je bila doslej vodja poslanske skupine Resni.ca, njen namestnik pa je bil Nedeljko Todorović. Iz stranke so zdaj sporočili, da jo bo na čelu poslanske skupine nasledila Martina Haring, ki je v državni zbor prišla po odhodu poslanca Borisa Mijiča, potem ko so njegovo poslansko mesto pred njo zavrnili kar štirje kandidati.

Kot so pojasnili v Resnici, je svet stranke že v sredo, 11. novembra, obravnaval vprašanje vodenja poslanske skupine in predlagal zamenjavo njene vodje. Poslanska skupina je nato v torek, 17. novembra, z večino glasov za novo vodjo določila Haringovo.